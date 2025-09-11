El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

F. L. Chivite

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Heredamos los traumas de las generaciones anteriores. El genocidio de Gaza no se olvidará. Aunque, si no te gusta la palabra genocidio, puedes llamarlo como ... quieras. Puedes decir catástrofe organizada. Puedes decir exterminio sistemático. Puedes decir masacre de inocentes. Tú mismo. Eso no cambiará las cosas. No dulcificará el horror. Ni hará que se digiera mejor. Pasará a formar parte de la memoria de la humanidad. Como el Holocausto. Holocausto significa eso: Catástrofe. Los poetas hablarán de la catástrofe de Gaza. Se contarán todas las historias. Los que salven la vida y sus hijos (al igual que los judíos cuando fueron ellos las víctimas) darán su testimonio al mundo. Como Primo Levi. Como Elie Wiesel. Como Imre Kertész y tantos más. Muchos de mis maestros han sido judíos. No se me puede llamar antisemita. Al contrario: los admiro de verdad. Ellos me enseñaron a mirar con lucidez lo que estoy viendo. La criminalidad del sionismo fanático. Por eso sé que los culpables pagarán, de algún modo.

