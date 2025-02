Comenta Compartir

Los famosos creen que los demás no son famosos porque no pueden. No hablo, claro está, de personas cuya fama es una consecuencia natural y ... no buscada de su talento. Hablo del tipo de famosos más común hoy en día: personas que, sin tener nada extraordinario que ofrecer al mundo, logran la fama gracias a la suerte o la voluntad -aunque, en realidad, siempre hace falta suerte para comenzar y mucha voluntad para mantenerse-. Estos famosos de la nada están convencidos de que si usted o yo no somos famosos es porque no podemos serlo, pues en realidad nada nos haría más felices. Y algo de razón deben tener, pues basta ver cualquier casting para un reality de la tele o darse un paseo por YouTube para constatar que hay millones de personas normales que sueñan con ser famosas, como si esto fuera algo concreto. La aspiración a la fama ha seguido el mismo proceso de lógica inversa que muchos otros aspectos de la vida moderna: como hasta hace no mucho uno se hacía famoso porque destacaba en algún aspecto, o sea, porque era especial, ahora, millones de personas quieren la fama para creer que son especiales. Es como llevar contigo un libro sesudo que no has leído para que la gente crea que eres culto o como vestirte de rapero sin saber rimar. Además, la fama es el único aspecto de la vida en el que se cumple a rajatabla esa espantosa frase de autoayuda, también muy famosa -tal vez porque los famosos la repiten-: para ser famoso hay que querer ser famoso. Pero lo cierto es que hay muchas personas -conozco a algunas- que, teniendo todo lo necesario para la fama, jamás se han interesado por ella y que incluso han escapado cuando la fama ha venido a buscarlas. Bien mirado, es lógico que los famosos piensen que todos queremos ser famosos. La fama, el dinero y la belleza -la belleza externa- son la santísima trinidad de la religión del progreso que domina el mundo. Y no pueden comprender que muchos, cada vez más, somos ateos.

