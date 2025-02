El feísmo del gobierno de Avilés es injustificable e inaceptable

No sé si un equipo de gobierno que vive de las rentas del pasado y sostiene su sillón a golpe de publirreportajes en prensa, presentaciones ... permanentes de grandes macroproyectos que nunca se ejecutan y se congratula de sacar adelante un presupuesto irreal, puede ya tener credibilidad alguna, más allá de quienes resultan beneficiados por sus políticas.

Quizás la población trabajadora de Avilés no esté pendiente de lo que ocurre en el pleno del Ayuntamiento de Avilés, sin embargo, este es el corazón que regula la vida política de la villa y dado que la labor de oposición tiene poco reflejo en los medios de comunicación, invito a nuestros vecinos a que a través de YouTube lo sigan de vez en cuando, en directo o en diferido, ahí sí que no hay trampa ni cartón, no hay intermediarios, ni interpretadores de contenidos.

En este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir, se habla mucho de unidad, de remar todos en una misma dirección, cuestión que comparto, siempre y cuando quienes están al mando del barco sepan a dónde van.

Avilés perdió su rumbo hace años y mientras la mar estuvo en calma se siguió navegando, gobernar a golpe de talonario y si el talonario es de otros, puede ser relativamente sencillo, pero ahora estamos en medio de una gran tormenta llamada Covid 19 y aquí las cosas se complican.

Se acaba de aprobar el presente presupuesto tomando como rehenes a algunos miembros de la oposición y se presenta este triunfo envuelto en papel de regalo periodístico. La realidad, es que son ahora diecinueve concejales los que van a tener que responder a lo largo del año del derroche municipal, el mayor número de concejales de la historia de Avilés que tendrá que explicar cómo, en qué y a quién se contrata para gastar el dinero de los avilesinos.

Este equipo de gobierno avilesino deja ver sus formas muy poco democráticas, hasta las tildaría de zafias y feas, durante estos cerca de dos años del presente mandato, en el Grupo Municipal Popular, hemos recibido, insultos y amenazas, gestos muy poco elegantes, que buscan la provocación, pero que sólo encontrarán como respuesta nuestro trabajo, porque denunciaremos todas aquellas cuestiones que deban ser denunciadas y probaremos todo aquello que denunciemos, adelanto que no es poco.

Destacar que esta soberbia localista, se transforma en sumisión ante un Gobierno Regional que nos ignora, que se olvida de que Avilés es la tercera ciudad de Asturias y nos trata como a una ciudad de tercera categoría.

Si alguna vez Avilés ocupó su sitio, este gobierno municipal, con su caudillismo local y ridículo la está llevando a la ruina. Esperamos que en algún momento esta alcaldesa y su equipo luchen por los intereses de esta ciudad aunque eso suponga perder de los suyos propios, los que les mantienen pegados a sus sillones, mientras los ciudadanos seguimos soportando su incapacidad, su oscurantismo y la mala praxis de esta generación de torpes gobernantes ¡auténtico feísmo de gobierno!