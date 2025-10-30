El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

La fugacidad de lo admirable

Florentino Alonso Piñón

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Cada otoño, cuando los Premios Princesa de Asturias iluminan Oviedo, España siente por unas horas lo que podría ser: un país que cree en la ... inteligencia, en la cultura y en la bondad. Esa ceremonia —tan sobria como universal— es un oasis en medio de una conversación pública deteriorada, donde la razón, cada día, se sustituye por el eslogan y la excelencia apenas encuentra espacio entre la consigna y la banalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  5. 5 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  6. 6

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8

    Una sentencia obliga a rebajar el peaje cuando hay obras y atascos como los del Huerna
  9. 9 El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y justifica su exilio para no dañar a Felipe VI
  10. 10

    El aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, será gratuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La fugacidad de lo admirable