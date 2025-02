Foro se hace bilingüe

Comenta Compartir

Foro va a dar un giro en sus planteamientos ideológicos y políticos en el próximo congreso, donde quedará recogido el apoyo a la oficialidad del ... bable sin exigir como condición que venga precedido de un gran consenso político y social, como constaba hasta ahora en los estatutos del partido. La oficialidad será producto de la unidad de las tres izquierdas (PSOE, Podemos e IU) a las que se sumará el diputado de Foro afín a la dirección del partido (el otro diputado está en la órbita de Cascos). Sin el respaldo de Foro no hay oficialidad, porque es preciso el voto de 27 diputados, y las tres izquierdas suman 26. Así que tras nacer como partido en el año 2011 para enfrentarse al statu quo asturiano -el famoso pacto de la Zoreda entre PSOE y PP- va a terminar su andadura adhiriéndose a la Asturias del discurso único, hegemonizada por los valores y las políticas de la izquierda. Foro va a jugar el papel de compañero de viaje de la triple izquierda para imponer el bilingüismo en la escuela y en las oposiciones a la función pública. En España, por desgracia, tenemos una experiencia demasiado dilatada para poder pensar que la oficialidad no nos llevará por esa senda. En todas las comunidades con bilingüismo, sin excepción, la llamada 'lengua propia' (como si el castellano no fuera propia, siendo la única que hablan a la perfección el 100% de los españoles) es obligatoria en la escuela y puntúa en las oposiciones: desde el irredento País Vasco hasta Galicia, que ahora es el modelo que preconiza la tribu de la 'oficialidad amable'. Asturias no será una excepción.

La experiencia enseña que los cambios en los partidos no responden a una petición de las bases sino a una imposición de las cúpulas. La dirección de Foro se remodeló hace un par de años para afrontar la guerra interna con Cascos. Esa labor se realizó por el método de la cooptación: la dirección eligió a dedo a los que consideró oportuno. Un sistema flagrantemente antidemocrático, que utilizaba el Partido Comunista en la clandestinidad porque no había condiciones para elegir a los dirigentes en congresos. De esa forma Foro quedó en manos de oportunistas que vieron en la debilidad orgánica e institucional del partido la gran ocasión para transformarlo en un grupo que copia los mitos, sensaciones y relatos de toda esa retahíla de organizaciones regionalistas y nacionalistas que escoltan a Pedro Sánchez. No tenemos pocos problemas en Asturias, como para sustituir los argumentos por sentimientos. Puro milenarismo.

