La libertad no se torea

Asistimos atónitos estos días en Gijón a un desvirtuamiento de la palabra 'libertad', convertida en bandera de campañas políticas en forma de mupis repartidos por ... la ciudad y que la vacían de contenido. Al PP local no se le ha ocurrido nada mejor que volver a agitar la tauromaquia como símbolo de libertad, como la imagen más potente de su acción en el equipo de Gobierno en la mitad del mandato. Intenta presentar la recuperación de las corridas de toros como un gesto de progreso y apertura. Tengo noticias para los populares: la maniobra les ha salido regular y es muy desafortunada. Porque no pueden estar más lejos de la realidad.

La defensa del toreo no es un grito de libertad, sino el eco de un pasado que muchos ya hemos dejado atrás. Porque no puede hablarse de libertad desde una tradición que convierte el sufrimiento animal en espectáculo. Mucho menos cuando, en 2021, dos toros lidiados en la plaza de toros de Gijón fueron bautizados como 'Feminista' y 'Nigeriano', en un gesto tan ofensivo como revelador.

Aquel episodio no fue un accidente. Fue un mensaje. Y uno muy claro: desprecio hacia los valores de igualdad, diversidad y justicia social. En respuesta, el gobierno socialista puso fin a la concesión municipal de la plaza.

Hoy, quienes revirtieron aquella decisión no hablan de respeto, ni de derechos, ni de convivencia. Hablan de 'libertad', pero en un sentido que solo les beneficia a ellos: un privilegio disfrazado de principio. Y no es algo nuevo. Ayuso aterriza en forma de campaña del PP local invocando una libertad que no se creen. Una libertad que se reduce a eslóganes vacíos, mientras se ignora que la sociedad evoluciona, que la ciudadanía genera pensamiento y masa crítica. Que la libertad en este país costó vidas, esfuerzo y compromiso, y no puede usarse de forma torticera para justificar discursos reaccionarios o espectáculos anacrónicos.

Porque la libertad verdadera no puede separarse de la igualdad. No se construye a partir del desprecio, del elitismo ni de la nostalgia por lo que fue.

Se construye desde el respeto mutuo, la justicia social y la evolución ética de la sociedad. Pretender que el regreso de los toros es una victoria para la libertad es, como mínimo, una burla.

Decir 'soy Feminista y Nigeriano' hoy es tomar partido. Es negarse a aceptar la manipulación de un concepto que ha costado siglos conquistar. Es recordar que la libertad no es imponer, sino convivir; no es exhibir violencia, sino avanzar hacia un horizonte donde esa palabra tenga el mismo significado para todas, todos y todes. Y lo digo: Soy Feminista y Nigeriano.