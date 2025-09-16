El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presupuestos para una minoría

Fran López

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El gobierno local de PP-Foro, junto al tránsfuga despistado de Vox, está diseñando un Gijón pensado para unos pocos. Y lo vuelve a demostrar ... a través de los presupuestos: 408 millones con impuestos congelados, un truco que vende 'menos es más', pero que en realidad significa menos servicios públicos y más desigualdad. La estrategia es clara: descapitalizar empresas municipales para pagar deuda mientras barrios enteros están sucios, colegios públicos esperan reparaciones y la vivienda sigue siendo un bien de lujo. El precio del billete de autobús se duplica si no usas la tarjeta ConeCTA del Principado, castigando a los usuarios. ¿Resultado? Una brecha social que se agranda y divide la ciudad: la que puede pagar y la que queda al margen.

