Presupuestos para una minoría

El gobierno local de PP-Foro, junto al tránsfuga despistado de Vox, está diseñando un Gijón pensado para unos pocos. Y lo vuelve a demostrar ... a través de los presupuestos: 408 millones con impuestos congelados, un truco que vende 'menos es más', pero que en realidad significa menos servicios públicos y más desigualdad. La estrategia es clara: descapitalizar empresas municipales para pagar deuda mientras barrios enteros están sucios, colegios públicos esperan reparaciones y la vivienda sigue siendo un bien de lujo. El precio del billete de autobús se duplica si no usas la tarjeta ConeCTA del Principado, castigando a los usuarios. ¿Resultado? Una brecha social que se agranda y divide la ciudad: la que puede pagar y la que queda al margen.

El llamado Plan Llave ha fracasado: no hay ni interés político ni privado. En paralelo, Naval Azul se reduce a un paseo de escaparate mientras la especulación dispara precios a 4.000 euros el metro. ¿Ciudad de oportunidades? No: ciudad para especuladores.

La privatización del espacio público es otra constante del modelo Moriyón. El Paseo Gastro, la playa de San Lorenzo entregada a negocios privados, o el cierre anunciado del Museo Piñole muestran que la cultura, el ocio y hasta el mar se convierten en privilegio de pocos. El abandono de la investigación científica en el Jardín Botánico es la guinda.

En movilidad, más de lo mismo: sin rumbo, sin visión y con promesas electorales imposibles como el soterramiento del Muro. Este desgobierno pretende gastarse miles de euros en estudios para justificar lo obvio: que nunca lo harán. Y mientras tanto, seguimos atrapados en un modelo de movilidad que lejos de ser sostenible apuesta por el coche.

Frente a esto, toca exigir y reivindicar otro modelo de ciudad: un Gijón inclusivo, sostenible, igualitario. Una ciudad motor industrial, generadora de empleo y con barrios vivos, donde lo público se cuide y no se entregue a intereses privados. El Gijón que en su momento empezamos a construir los socialistas y que ahora otros quieren desmantelar. No nos engañemos: congelar impuestos no es un regalo, es una condena. Porque los impuestos son los que garantizan colegios, autobuses, limpieza, vivienda y cultura para todos. Sin ellos, la ley que rige es la del 'si puedes, te lo pagas'. Sólo lo público salva al pueblo. Lo demás es propaganda.