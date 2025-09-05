La inconsistencia del planteamiento municipal sobre el museo Piñole

En los últimos días, los concejales de Foro Jesús Martínez Salvador y Ana Montserrat López Moro han insistido en las bondades de la nueva ubicación ... del Museo Nicanor Piñole, pero no han despejado las dudas sobre la duración de su cierre. Las obras previstas en el antiguo edificio de la fábrica de tabacos son de gran envergadura, están presupuestadas en más de 22 millones de euros, y su finalización está prevista para 2029. Se asegura que el edificio que albergará el museo, cuya construcción todavía no ha sido siquiera adjudicada, finalizará antes, a finales de 2027, es decir, que se construirá y habilitará para su uso en menos de dos años. ¿Puede garantizarlo Foro? Lo habitual es que las obras, especialmente las públicas, sufran retrasos. El caso de la fábrica de tabacos es paradigmático.

Una exposición temporal no suple a un museo. Bienvenida sea la que se anuncia en el Revillagigedo porque ayudará a difundir la obra del pintor, pero su duración será necesariamente limitada. Por otra parte, ¿qué sucederá con las obras no expuestas? Todos los museos exponen solo una porción de sus fondos y mantienen el resto en almacenes con las condiciones necesarias para su conservación. En el caso del museo Piñole son cientos de dibujos y acuarelas, extraordinariamente delicados. Esa era la duda que se expuso sobre los almacenes, no tanto lo que sucedería con la obra expuesta, aunque, si el museo se cierra antes de que el nuevo edificio esté terminado y preparado, lo más probable es que también tenga que ser almacenada. ¿Dónde? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasará con los cuadros cedidos por otros museos y que ahora pueden verse en el Piñole?

Aunque ha habido voces que, legítimamente, han defendido que el museo continúe en el edificio actual, situado frente a la ya destruida casa del pintor, lo que mayoritariamente se cuestiona es que se cierre antes de tener disponible la nueva ubicación. No es fácil comprender por qué no se puede esperar a realizar el traslado cuando esta esté lista. Esa es la cuestión fundamental y las cuentas de la lechera sobre plazos de obras, acondicionamiento y amueblamiento del nuevo edificio no despejan los temores y permiten que se pueda seguir considerando que el Piñole está sentenciado a una clausura indefinida.

No voy a entrar en el valor de la pintura de don Nicanor Piñole ni en la importancia de su museo para la ciudad, son cosas que, afortunadamente, nadie discute, pero, ya que se traen a colación los acuerdos adoptados por la comisión en 2008, debe tenerse en cuenta que entonces se planteaba convertir el antiguo convento de Cimadevilla en un gran museo municipal, lo que permitiría aproximar la colección del Piñole a la que hoy se expone, en malas condiciones, en la casa natal de Jovellanos. Esa era una propuesta que enlazaba con la más vieja, que recordaba recientemente Ramón Avello, de situar la pinacoteca municipal en el antiguo Instituto Jovellanos. El edificio sería otro, pero la idea era incluso más ambiciosa porque permitía vincular los museos de bellas artes, incluido el Piñole, con el histórico de la ciudad. Todavía está en el aire qué contendrá el gran edificio de Cimadevilla, no sería malo retomarla, no es incompatible con que se utilice también para grandes exposiciones y con que se amplíe la colección que ya se posee con obras de artistas actuales. La casa de Jovellanos podría convertirse en un centro de interpretación del personaje y de la Ilustración, además de acoger una biblioteca y actividades culturales.

En cualquier caso, lo prioritario es que el museo Piñole no se cierre y que el traslado se realice cuando el nuevo edificio esté dispuesto para acogerlo.