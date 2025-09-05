El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La inconsistencia del planteamiento municipal sobre el museo Piñole

Francisco Carantoña Álvarez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

En los últimos días, los concejales de Foro Jesús Martínez Salvador y Ana Montserrat López Moro han insistido en las bondades de la nueva ubicación ... del Museo Nicanor Piñole, pero no han despejado las dudas sobre la duración de su cierre. Las obras previstas en el antiguo edificio de la fábrica de tabacos son de gran envergadura, están presupuestadas en más de 22 millones de euros, y su finalización está prevista para 2029. Se asegura que el edificio que albergará el museo, cuya construcción todavía no ha sido siquiera adjudicada, finalizará antes, a finales de 2027, es decir, que se construirá y habilitará para su uso en menos de dos años. ¿Puede garantizarlo Foro? Lo habitual es que las obras, especialmente las públicas, sufran retrasos. El caso de la fábrica de tabacos es paradigmático.

