Tendencias penales en corrupción

En la política española, el Código Penal es tendencia, como es tendencia en arte la descolonización de los museos; en gastronomía, el gazpacho de fresón ... y kumato o en moda las camisetas que enseñan ombligo. La tendencia penal de la política se manifiesta en sustituir las ideas que conforman ideologías por inculpar al contrario y amnistiar al propio, en ocupar el espacio del debate político con la crónica de tribunales pasada y la amenaza de tribunales futuros, o en manejar de forma ignorante, pero desacomplejada la jerga penal en el debate político y en sus precuelas y secuelas mediáticas, para así sentenciar sobre las sentencias. Seamos benévolos: esta colonización jurídica del territorio político no es solo consecuencia de carencias ideológicas, también es reflejo del espejismo jurídico que otorga a las normas, especialmente las penales, la capacidad de enderezar lo que Berlín llamo el fuste torcido de la humanidad .

Triunfa el señalamiento de culpables sobre la búsqueda de soluciones, y el ultimo ejemplo serían las acciones políticas respecto de la corrupción, definida fría y sintéticamente por la Comisión Europea como el abuso de un poder encomendado para obtener ganancias privadas. La corrupción no es más ni menos que una de las conductas contrarias a principios éticos que merecen castigo penal, como cuando el homicidio del articulo 138 del Código Penal traduce el mandamiento bíblico del 'no matarás'. La corrupción tiene una dimensión de daño moral que encajaría en una versión laxa del sexto mandamiento sobre no cometer actos impuros, pero tratarla así prioritariamente favorece los sermones políticos que no tienen que esforzarse en captar la atención de los feligreses exponiendo sus planes para solucionar problemas cotidianos. Al sermoneador político le basta señalar corruptos pecadores, con abuso de metáforas médicas del tumor a extirpar o la amarga medicina a tragar.

Una descripción sobreactuada del mal moral de la corrupción aleja las posibilidades de atajarlo con medios humanos. Así aparecen las tentaciones extremas del derrotismo paralizante (síndrome nihilista tipo Nietzsche) o de la fe ciega en el poder sanador del Código Penal (como decía Monty Python: «Nadie esperaba a la Inquisición Española») .Y siendo la percepción de la corrupción en España mas elevada que la media europea, para los ciudadanos (89% frente al 69%) y para las empresas (53% frente al 35%, con un 40% de ellas que piensan haber perdido ofertas publicas a consecuencia de la corrupción), conviene recordar otras dimensiones de ella respecto de las que caben actuaciones más próximas a la acción civil que al fanatismo religioso. Recuerden cuando en el 'Manifiesto Comunista' Marx y Engels rendían homenaje al poder transformador del capitalismo hablando de su inmersión en las aguas heladas del cálculo egoísta. Para enfriar enfoques pecadores sobre corrupción, vean algunos helados cálculos de lo que representa para lo que Martin Wolf llama el capitalismo democrático.

Wolf habla de la corrupción como amenaza para la confianza de los ciudadanos en la política y elemento distorsionador de la concurrencia entre empresas. El nobel Acemoglu señala que igual que hay fallos del mercado también hay fallos del Estado cuando interviene en ese mercado, con ese mal uso de fondos públicos o esa distorsión de la distribución de recursos en beneficio propio llamados corrupción. . La Comunicación de 2023 de la Comisión Europea sobre lucha contra la corrupción advierte de cómo socava la credibilidad de las instituciones y su capacidad de prestar servicios públicos, con una estimación de daño económico anual para la economía europea de 120 billones de euros. Con estos criterios es lógico que la Comisión, además del enfoque represivo tipo Antiguo Testamento, busque en línea evangélica la preventiva cultura de la integridad: servicios públicos fuertes dotados de profesionales bien formados, regulación de lobbies y de conflictos de intereses (con la recomendación a España de reforzar la independencia de la Oficina de Conflictos, muy anclada en la estructura administrativa y carente de capacidad sancionadora) o transparencia en la contratación publica y también en la competencia entre empresas.

La judicialización reduce el terreno de la política y su traducción a las acciones anticorrupción simplifica el problema y aleja sus soluciones. Es fácil pegarle un subidón a los tipos penales y echar la culpa a conspiraciones judiciales si no se aplican con ruido y furia, pero la diversidad de dimensiones y efectos de la corrupción lleva a favorecer las estrategias preventivas. En las empresas, una excelente medida para mostrar que la responsabilidad social corporativa (RSC) no es marketing para clientes socialmente concienciados sería incorporar prácticas anticorrupción en sus acciones de RSC exigiéndolas también a sus contratistas. En las administraciones, formas de superar el habitual blablablá sobre profesionalización de la función pública serían abrir la cobertura de puestos de asesores de libre designación a los funcionarios y cerrar la posibilidad de que estos asesores interactúen con la estructura administrativa, o exigir para la cobertura de direcciones generales por no funcionarios una acreditación objetiva de ausencia de funcionarios con las competencias adecuadas.

Ademas, disminuir el enfoque penal en la valoración de conductas políticas relacionadas con la corrupción y aumentar el enfoque preventivo favorecería la deseable crítica política de estas conductas basada en su falta de ejemplaridad. Javier Goma ya dio pistas en 2009 para este tipo de crítica en la actualidad: el político no ejemplar puede ser inimputable, pero actúa desdiciendo la confianza que motivó su apoderamiento , y de su ejemplo la ciudadanía solo puede extraer modelos de vulgaridad. Conclusión: mejor promover la recompensa política por la ejemplaridad de la conducta que obsesionarse con la ejemplaridad del castigo.