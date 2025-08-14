El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tendencias penales en corrupción

Está de moda sustituir las ideas que conforman ideologías por la inculpación del contrario y la amnistía al propio, en ocupar el espacio del debate político con la crónica de tribunales pasada y la amenaza de tribunales futuros

Francisco Gonzáleaz de Lena

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

En la política española, el Código Penal es tendencia, como es tendencia en arte la descolonización de los museos; en gastronomía, el gazpacho de fresón ... y kumato o en moda las camisetas que enseñan ombligo. La tendencia penal de la política se manifiesta en sustituir las ideas que conforman ideologías por inculpar al contrario y amnistiar al propio, en ocupar el espacio del debate político con la crónica de tribunales pasada y la amenaza de tribunales futuros, o en manejar de forma ignorante, pero desacomplejada la jerga penal en el debate político y en sus precuelas y secuelas mediáticas, para así sentenciar sobre las sentencias. Seamos benévolos: esta colonización jurídica del territorio político no es solo consecuencia de carencias ideológicas, también es reflejo del espejismo jurídico que otorga a las normas, especialmente las penales, la capacidad de enderezar lo que Berlín llamo el fuste torcido de la humanidad .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  2. 2

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  3. 3 Asturias eleva la alerta, pide la ayuda de la UME y vigila los incendios de León
  4. 4 Bonnie Tyler conquista Poniente
  5. 5

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  8. 8

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  9. 9 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  10. 10 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tendencias penales en corrupción

Tendencias penales en corrupción