La rama doblada del nacionalismo arancelario

Ahora que la Administración Trump (tómese el termino Administración como un piadoso eufemismo) está dando una clase práctica acelerada sobre el papel económico de los ... aranceles, sería un buen momento para revisar pausados análisis teóricos sobre este tema de la era pre Trump. Así, el nobel Acemoglu analizaba los daños de la apertura comercial sin barreras arancelarias, especialmente en economías emergentes: riesgos para la conservación de recursos naturales, desprotección de industrias nacientes o amenaza a la seguridad nacional, como la amenaza a la independencia política o las instituciones nacionales de las que habla el Princesa de Asturias Rodrik. Para los países industrializados, el argumento central pro aranceles es evitar pérdidas de empleo por la competencia de productos importados desde países con peores condiciones medioambientales o laborales. La Organización Mundial del Comercio y la OIT señalan que, si bien el saldo global de la apertura comercial tiene el lado positivo de un 30% de empleos mundiales que dependan de ella, también produce pérdidas de empleo en sectores y profesiones más expuestas a competencia internacional.

Pero Acemoglu también advertía que usar aranceles para evitar problemas de este tipo crea situaciones económicas artificiales difícilmente sostenibles que distorsionan precios, generan inflación por la reducción de la oferta de productos importados y producen pérdida de eficiencia, además de provocar respuestas similarmente proteccionistas de países competidores, que anulan la capacidad exportadora presuntamente beneficiada por aquellos aranceles. Las respuestas proteccionistas, porque se alejan de la realidad económica, no arreglan los problemas económicos profundos, sino que los pueden multiplicar. Y también se alejan de la realidad de los efectos negativos para el empleo de la apertura comercial las respuestas aperturistas de que se producirá un beatífico y automático ajuste económico que reasigna los empleos perdidos no competitivos en los sectores competitivos. Estas últimas son respuestas tan poco afinadas como las de los aranceles, propias de creyentes en que los mercados obran el milagro de que los empleos cortados en una empresa se cosen en otra como hizo San Antonio en su milagro del pie amputado. Las respuestas de verdad son mas trabajosas, pero mas reales: políticas industriales y de empleo, gasto público, diálogo social, y también cláusulas sociales en los tratados comerciales dirigidas contra la competencia basada en condiciones laborales desreguladas.

La práctica del primer Trump, que Martin Wolf calificó desde el 'Finantial Times' de necedad económica, ya confirmó estas teorías. Se hicieron cálculos de que con su subida de aranceles, por cada empleo creado en las acerías protegidas dieciséis fueron destruidos en la industria usuaria del acero encarecido por el arancel, o de cómo los aranceles de venganza de los países sufridores del arancel USA redujeron un 10% las exportaciones de productos norteamericanos contraarancelados, con el resultado final de que no se redujo el déficit comercial norteamericano.

Desde sus inicios, Trump no tuvo buenas críticas económicas. Acemoglu advirtió del riesgo de estallido de la burbuja tecnológica promovida por Trump & Musk, los analistas de Bloomberg alertaron de los riesgos de crisis de deuda pública, difícilmente afrontable con un entorno institucional desregulado y desfuncionarizado. Y el FMI recordó cómo las oleadas arancelarias merman la inversión, reducen la eficiencia, alteran las cadenas de suministro y provocan una escalada arancelaria, negativa para la economía norteamericana y con rebote mundial (como las estrategias 'win to win', pero al revés). No se recuerdan críticas tan ácidas del FMI desde los viejos tiempos de culpabilizar a la regulación laboral de los males económicos .

¿Hay pues que preguntarse si Trump es un inútil económico? Responder a esta pregunta es poco practico, por que lo que define a Trump es creer (como sus adversarios woke) en las guerras culturales y practicarlas (como sus aliados europeos ) a través del nacionalismo, versión proteccionismo arancelario. Isaiah Berlin tuvo en 1972 un sueño premonitorio de Trump cuando describió el nacionalismo con la metáfora de la rama doblada que al soltarse salta agresivamente, y habló de un estado enardecido de la conciencia nacional y de una forma patológica de resistencia autoprotectora que tiene a la autarquía económica como forma extrema del nacionalismo económico.

La respuesta a esta guerra santa arancelaria no puede dejarse llevar por furores de patriotismo europeo, porque eso supondría entrar en el juego de la guerra cultural, usando las cartas marcadas con bajas pasiones y altas simplificaciones por quien inicia el juego. No se trata de oponer el modelo Trump y el modelo UE, se trata de que los europeos valoren este modelo y lo practiquen con las reformas necesarias. Esto no es jugar a Juana de Arco y Don Pelayo, es actuar en modo Von der Leyen y Draghi, quien piensa que la debilidad europea frente al golpe arancelario tiene que ver con su dependencia económica de una demanda externa de sus productos muy expuesta a estos golpes. Frente a ello, Draghi propone incentivar una floja demanda interior, con políticas fiscales favorecedoras de la inversión productiva, eliminar barreras al mercado interior y revisar el exceso de carga regulatoria. Y también pensar, como Raymond Torres, en dar la señal de apuesta europea por diversificar su oferta externa, por ejemplo suscribiendo el Acuerdo Mercosur-UE, que exige a sus firmantes el respeto de convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva. Y, por supuesto, para diseñar estrategias se deberían incorporar expertos en guerras culturales (fichando al creador del concepto, J . D. Hunter, que sigue activo ) y en negociar con nacionalistas (abstenerse quienes invoquen experiencias españolas recientes).