Fronteras: el drama que no cesa

Comenta Compartir

Quiero condenar con firmeza el chantaje de Marruecos, un Estado autoritario que no duda en exponer la vida de sus ciudadanos que, dicho sea de ... paso, huyen de la miseria que engendran sus propias políticas y corruptelas. Nuestra frontera sur es una de las más desiguales del mundo. La renta per cápita española multiplica por nueve la marroquí. Mientras no haya un desarrollo efectivo de los países pobres, ninguna valla o muro podrán poner coto a la desesperanza. Las personas escapan de la pobreza, la guerra o la persecución; y, por eso, la iniquidad de la devolución exprés les niega su derecho a identificarse y exponer sus circunstancias personales ante intérpretes y abogados. Eran vulnerables por la abismal indiferencia de una Europa que olvida que no hace tanto eran sus hijos quienes buscaban un porvenir; y ahora, con la covid-19 viven un infierno que los hace mucho más frágiles. Lo digo una vez más: son personas que, tal y como haríamos usted o yo, buscarán un porvenir para sus familias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión