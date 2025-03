Comenta Compartir

Está bien sentirse como Jane Russell en 'The Outlaw'. Con la pechuga fuera y el revólver en la mano. Fuera de la ley. Y como se lee en el cartel original de la película, es «una sensación demasiado impactante para describirla». Fuera de la ley, según Irene Montero. Ilegales, como la banda (esta sí; ETA, no, señor Sánchez). Si te sales un milímetro de su pensamiento único en cuestiones de género y violencia, fuera de la ley. Ya saben, si la LIVG te parece cuestionable en algunos aspectos estás a favor de dar palizas a las mujeres hasta matarlas.

También es verdad que la diputada de Vox Mireia Borrás le puso a huevo la parrafada. Preguntar a la Montero chica para qué sirve el Ministerio de Igualdad es lo mismo que preguntarle, como a los niños, «¿Qué es un rey para ti?». Las insensateces que vengan a continuación se suponen. Y no estamos en las Cortes de cuando las mujeres no se podían abrir cuentas corrientes y tenían que hacer el Servicio Social para sacarse el pasaporte. Esas cosas se solucionaron con la evolución natural de la sociedad, no por un ministerio como el suyo. Pero tampoco estamos en esas Cortes para lo poco bueno que tenían, la excelencia de algunos. Para que cuando el ministro Solís, que quería poner más gimnasia y menos lenguas muertas, preguntó que para qué servía el latín, don Adolfo Muñoz Alonso le respondiera: «Por de pronto, señor ministro, para que a Su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no otra cosa».

Respuesta de la ministra de Igualdad: «Sirve para que todos los españoles sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están fuera de la ley». Montero no tiene gracia para llamar cabrones a los de Vox.