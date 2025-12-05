El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La banalización de la dictadura

Algunos voceros de la derecha (con la presidenta de Madrid al frente) ni se conmueven ni se sonrojan al calificar la actual situación política de dictatorial. No creo que sea ignorancia, sino perversión y maldad

Fulgencio Argüelles

Fulgencio Argüelles

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Vivimos un tiempo político extraño en el que son muchos los jóvenes (y no tan jóvenes) que se dejan persuadir por consignas de exaltación y ... disculpa de la dictadura pasada. La aproximación a la auténtica realidad de las dictaduras puede hacerse desde la historia, pero también desde la literatura o desde la memoria de quienes sufrimos esa desgraciada circunstancia política. Quienes salimos de la dictadura para vivir en democracia cometimos el error de la 'transición amnésica'. Se puede pasar página, pero sin quemar las páginas anteriores. Y eso hicimos, y en el incendio desaparecieron crímenes y tropelías, se borró el nombre de los torturadores, y aprovechando el humo de la transición animosa muchos colaboradores de la dictadura se pusieron el traje de demócratas sin modificar su pensamiento. Se aprovechó la fiebre del olvido para no explicar (o al menos no de manera suficiente) lo horrible que había sido vivir cuarenta años privados de libertad bajo el yugo de un tirano. Criminales campando a sus anchas por los pasillos recientes de la atemorizada democracia, silencio culpable para que no se desenfundaran los sables y miles de muertos aún en las cunetas.

La banalización de la dictadura