La banalización de la dictadura

Vivimos un tiempo político extraño en el que son muchos los jóvenes (y no tan jóvenes) que se dejan persuadir por consignas de exaltación y ... disculpa de la dictadura pasada. La aproximación a la auténtica realidad de las dictaduras puede hacerse desde la historia, pero también desde la literatura o desde la memoria de quienes sufrimos esa desgraciada circunstancia política. Quienes salimos de la dictadura para vivir en democracia cometimos el error de la 'transición amnésica'. Se puede pasar página, pero sin quemar las páginas anteriores. Y eso hicimos, y en el incendio desaparecieron crímenes y tropelías, se borró el nombre de los torturadores, y aprovechando el humo de la transición animosa muchos colaboradores de la dictadura se pusieron el traje de demócratas sin modificar su pensamiento. Se aprovechó la fiebre del olvido para no explicar (o al menos no de manera suficiente) lo horrible que había sido vivir cuarenta años privados de libertad bajo el yugo de un tirano. Criminales campando a sus anchas por los pasillos recientes de la atemorizada democracia, silencio culpable para que no se desenfundaran los sables y miles de muertos aún en las cunetas.

Cuando ahora intentamos explicarlo, son muchos los que no nos creen. Ni en el colegio ni en casa nos explicaron nada, dicen algunos. Tienen razón. Aquella transición de 'borrón y cuenta nueva' fue un error, porque no se quiso explicar la naturaleza de la dictadura, no se insistió en sus maldades, no se condenó todo cuanto tenía que ver con ella, no se prohibió su exaltación o su apología (como se hizo con leyes específicas en otros países) Ahora sufrimos las consecuencias de tanto silencio y de tanta amnesia.

Se comienza por banalizar palabra y significado y se termina negando la historia. Algunos voceros de la derecha (con la presidenta de Madrid al frente) ni se conmueven ni se sonrojan al calificar la actual situación política de dictatorial. Una y otra vez proclaman que estamos en una dictadura. No creo que sea ignorancia, sino perversión y maldad. La afirmación es grave, porque banaliza la auténtica dictadura. ¿Cómo no va a imperar la confusión en mucha gente si los líderes (elegidos democráticamente) que debería explicar la realidad democrática en la que vivimos son quienes la ensucian?

Estar vivo en una dictadura, como explica Eduardo Galeano en su 'Días y noches de amor y de guerra', es un peligro, pensar es un pecado y la dictadura es una costumbre de la infamia, y se presenta como una poderosa máquina que trastorna al ser humano y lo deja sordo y lo deja mudo, incapacitado para atender las voces de la razón y con la lengua entumecida para contar, con la mano atada para escribir, y con una venda tupida en los ojos, porque hasta mirar está prohibido en las dictaduras. Libertad, como aseguraba Rosa de Luxemburgo, es libertad para los otros.

La presidenta de Madrid ni ha leído a Galeano ni ha vivido una dictadura. Su discurso es tan contradictorio que en sus labios la lógica aristotélica salta por los aires, pues si fuera verdad cuanto dice no podría decirlo (porque la dictadura se lo prohibiría). Con el acto de proclamar pública y libremente algo, niega a la vez el contenido de eso que afirma. Banaliza. Se contradice a sabiendas. Confunde impunemente. Quienes califican como dictadura a nuestro sistema actual y aquellos que añoran dictaduras pasadas deberían leer y estudiar más, abrir los ojos, sanear su conciencia.

Tal como decía Maquiavelo, es mucho más seguro ser temido que amado, y los hombres tienen menos miedo de ofender al que se hace querer que al que se hace temer, porque en el amor hay vínculo de obligación susceptible de romperse, pero el temor se mantiene fácil gracias al miedo al castigo. Gustan los dictadores de crearse la ilusión del apoyo popular, y así Mussolini se esforzó en mostrarse omnisciente e indispensable, Stalin trabajó en la instauración del culto a su personalidad, Hitler era un obseso de su propia imagen y se esforzó en ser considerado líder carismático, Kim Il-sung se presentó como una fuerza paternal capaz de ofrecerle al pueblo el sentido de la vida, Duvalier hizo creer que despachaba con los espíritus, Franco deambulaba entre la soberbia y la paranoia convencido de su propia genialidad y Mao se conformó como objeto de adoración obligada.

Estudiar la dictadura sufrida por nuestra sociedad (en todas sus naturalezas, expresiones y consecuencias) debería ser materia académica obligada en una democracia. La legislación debería proteger nuestra democracia de aquellos que ensalzan, disculpan o banalizan la dictadura y por lo tanto ensucian la democracia. Hay que estudiar más. Hay que escuchar a las víctimas. Hay que denunciar a los voceros que intentan confundirnos.