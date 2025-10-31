El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Embusteros e incapaces ante la catástrofe

Estos políticos representan en el escenario de cada día su propia megalomanía, y dividen y enfrentan y ensucian la necesaria y noble política, y demuestran que no les interesa nada el bien común, ni la libertad, ni esa patria de la que tanto hablan

Fulgencio Argüelles

Fulgencio Argüelles

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Estamos asistiendo a un proceso de aceptación de la mentira como expresión inherente al ejercicio de la política? La falta de concordancia entre las medidas ... predicadas en las campañas electorales y el desempeño posterior de la acción legislativa (o la ausencia de ella) ya parece algo natural, disculpable, previsible. Pero los singulares acontecimientos de los últimos años (la pandemia global y la excesiva mortandad en las residencias geriátricas de Madrid, la dana en Valencia, los incendios en Galicia y en Castilla y León o la crisis sanitaria en Andalucía nos inducen a reflexionar sobre la estrecha y perversa relación entre la mentira y el ejercicio del poder. Ya se habían producido reacciones tristemente mendaces y tramposas de los gobernantes en otras graves ocurrencias anteriores, como el desastre del 'Prestige' en 2002, el trágico accidente del avión Yakovlev 42 en 2003, los atentados terroristas en marzo de 2004 o el accidente del metro en Valencia en 2006, pero en los últimos acontecimientos creo que se ha avanzado un paso más en la normalización de la expresión mentirosa por parte de los políticos que son responsables directos en la gestión de las crisis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  9. 9

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Embusteros e incapaces ante la catástrofe

Embusteros e incapaces ante la catástrofe