Ni coches voladores, ni zapatillas propulsoras, ni 'soylent green'. El futuro era esto: caras tapadas, comandas por whatsapp en los bares, casas totalmente asépticas y colas hasta en la panadería del barrio. Jabón en las manos e incertidumbre en la mirada. La perspectiva, la verdad, no resulta demasiado alentadora. Quizá por eso preferimos bajar la vista hacia el corto plazo, y nos preguntamos si este verano podremos ir a la playa sin enseñarle un código QR al socorrista, si quedará una sola verbena sin cancelar en algún rincón del país, cómo nos las vamos a arreglar para pagar las facturas en agosto o cuánto tardará Ryanair en devolvernos el dinero del vuelo a Ibiza que nos cancelaron en marzo.

Pensar en un mañana con mayúsculas nos aterra: en él, los pesimistas sólo alcanzan a atisbar precariedad, angustia y muerte; y los optimistas, que tampoco están mucho mejor, dibujan todos esos anhelos de los que ya sospechan que, por mucha voluntad que pongan en ellos, es probable que nunca se materialicen. En los últimos meses se han truncado mudanzas, se han aplazado rupturas, se han pospuesto hipotecas, se han cerrado negocios, se han paralizado carreras y se han apagado amores a estrenar. Lo que viene, si hacemos caso de las previsiones que auguran una nueva ola en otoño, la caída brutal del PIB o una era dominada por la decadencia del contacto social, no pinta muy apetecible; pero en realidad, si nos paramos a pensarlo un segundo, casi nada ha cambiado tanto: al final, el futuro va de mirarlo todo con asombro, de que las cosas, sin avisar, se transformen en otras que no esperabas, de escoger rumbo al tuntún. De no saber muy bien a lo que estás después de un chaparrón inesperado.