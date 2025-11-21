El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

La Malatería como metáfora de la negociación presupuestaria

Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Para IU–Convocatoria por Oviedo, el proyecto de presupuestos para 2026 supone, con la incorporación de parte de nuestras propuestas, un marco que nos permite ... profundizar en el esfuerzo de negociación para lograr más acuerdos. Acuerdos políticos y entre administraciones que, como el proyecto de la Malatería, incorporan el derecho social a la vivienda, la modernidad arquitectónica, la preservación del patrimonio público y la participación vecinal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  6. 6 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  7. 7 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  8. 8 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  9. 9 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  10. 10 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Malatería como metáfora de la negociación presupuestaria