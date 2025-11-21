La Malatería como metáfora de la negociación presupuestaria

Para IU–Convocatoria por Oviedo, el proyecto de presupuestos para 2026 supone, con la incorporación de parte de nuestras propuestas, un marco que nos permite ... profundizar en el esfuerzo de negociación para lograr más acuerdos. Acuerdos políticos y entre administraciones que, como el proyecto de la Malatería, incorporan el derecho social a la vivienda, la modernidad arquitectónica, la preservación del patrimonio público y la participación vecinal.

Todo ello lo hacemos desde una visión positiva de las capacidades de Oviedo, en la que no hay lugar ni para el triunfalismo propio de la memoria del proyecto del gobierno ni para el catastrofismo. Por eso, partimos de la reafirmación de nuestra estrategia de diálogo, negociación y colaboración transversal entre grupos y administraciones, como expresión de un modelo de oposición útil para mejorar la vida de los ovetenses y para la regeneración política frente al ruido y la furia. También para mantener a la ultraderecha fuera del área de gobierno.

Lo hacemos desde un programa de gobierno de progreso que incluye la Empresa Municipal de Vivienda, la remunicipalización progresiva de los servicios, el proyecto de la ciudad de los quince minutos, así como la renaturalización de la ciudad, como en Nueva York. Lo hacemos desde la oposición y desde el reconocimiento realista de la mayoría absoluta del PP, en el contexto de su capacidad para diseñar las líneas más generales de los presupuestos, a las que ya se añaden parte de nuestras aportaciones. Y lo hacemos también sobre la base del pacto presupuestario de 2025 y de la consiguiente incorporación de aquellos compromisos plurianuales.

Entre otros, se mantienen en este proyecto compromisos como la Oficina de Vivienda, el presupuesto pactado desde hace años para becas de educación infantil, la continuación del Plan General de Ordenación, la urbanización de La Vega, el Plan Director del Campo de San Francisco y la apertura del Calatrava; junto al compromiso de actualización de las líneas de transporte público y de la rehabilitación de los polideportivos de San Lázaro, de las pistas de atletismo de Otero y de la pista de Ciudad Naranco.

Todo ello explica, junto a la capitalidad cultural, el incremento del 12% en las inversiones en Oviedo y de más del 10% en los presupuestos previstos para cultura y deporte en 2026, coautoría a la que no renunciamos. Pero, más allá de estos números y de los contenidos del proyecto, tenemos en cuenta otros ingresos que también formarán parte del presupuesto, como los créditos y los remanentes, que permiten un margen más amplio para continuar negociando más políticas y más compromisos sociales.

En definitiva, una base sólida para desarrollar y culminar un nuevo esfuerzo de negociación. Por eso nos proponemos fortalecer y dar continuidad a lo ya acordado, así como agilizar y profundizar en materias prioritarias que ya están en marcha, en particular la vivienda, el transporte y la renaturalización.

En resumen, al tiempo que reconocemos las resistencias lógicas entre diferentes, estamos decididos a superarlas, no con menos, sino con más acuerdos para exigir más.