Una ZBE para toda la ciudad

La implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Oviedo debería ser una gran oportunidad para avanzar en políticas ambientales justas, que mejoren la ... salud pública, reduzcan la contaminación y favorezcan una movilidad más inclusiva y sostenible. Sin embargo, la propuesta presentada por el equipo de gobierno municipal parece que va en una dirección contraria: deja fuera a los barrios, ignora a la mayoría social trabajadora y rompe la coherencia con el resto de planes ambientales del Ayuntamiento.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo hemos presentado una batería de enmiendas a esta ordenanza con el objetivo de corregir una propuesta excluyente y poco ambiciosa. La ZBE no puede limitarse al centro urbano, mientras se abandonan zonas como Ventanielles, La Tenderina, La Monxina o Trubia, que registran mayores niveles de contaminación y donde vive buena parte de la población más vulnerable. Dejar a los barrios fuera es ignorar a la mayoría.

Tampoco se contemplan exenciones para las rentas bajas, penalizando a quienes no pueden cambiar de vehículo sin ofrecer alternativas reales que favorezcan un mayor uso del transporte público o movilidad sostenible. Esta medida, lejos de avanzar hacia un modelo urbano inserto en la lucha contra el cambio climático, agrava la desigualdad y puede contribuir a procesos de elitización del centro urbano.

Además, la ordenanza no guarda coherencia ni con el Plan de Movilidad ni con el de Renaturalización. No se refuerza el transporte público, no se gana espacio para peatones ni bicicletas, ni se integra la obligatoria perspectiva de género en la planificación urbana. Como colofón, se promueve un nuevo aparcamiento en El Campillín, destruyendo uno de los pocos pulmones verdes del centro.

La ZBE es una obligación legal, pero también una oportunidad política. Si se plantea combinando criterios sociales y ecológicos, puede transformar Oviedo en una ciudad más habitable y cohesionada. Pero si se usa como una herramienta estética y excluyente, solo servirá para profundizar las desigualdades y fracturar la ciudad.

Reclamamos una ZBE inclusiva, con justicia social y ambiental, que no deje a nadie atrás. Y para ello, Oviedo necesita menos propaganda y más planificación con visión de conjunto para avanzar hacia el futuro.