Una ZBE para toda la ciudad

Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares

Oviedo

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

La implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Oviedo debería ser una gran oportunidad para avanzar en políticas ambientales justas, que mejoren la ... salud pública, reduzcan la contaminación y favorezcan una movilidad más inclusiva y sostenible. Sin embargo, la propuesta presentada por el equipo de gobierno municipal parece que va en una dirección contraria: deja fuera a los barrios, ignora a la mayoría social trabajadora y rompe la coherencia con el resto de planes ambientales del Ayuntamiento.

