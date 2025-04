Distrito único, falsa libertad educativa

El distrito único escolar, es decir, poder elegir cualquier colegio de la ciudad con independencia del lugar del domicilio, ha sido aprobado, a propuesta de ... Vox y con el respaldo de Foro y PP. Esta decisión fue tomada para ampliar la libertad de elección de centro educativo.

Sin embargo, al profundizar, lo que realmente se propone es un modelo que incrementa las desigualdades y favorece, como casi siempre, a quienes más tienen. El artículo 27 de la Constitución habla de libertad educativa, sí, pero también de igualdad de oportunidades y cohesión social. Y eso no se consigue dejando que el sistema funcione como una competición en la que solo ganan los que tienen más recursos. La zonificación, con sus fallos, al menos intenta repartir mejor al alumnado y asegurar que cada familia tenga una plaza cerca de casa o del trabajo.

¿Qué peso debe tener la libertad individual cuando pone en peligro la igualdad de oportunidades para todos? La 'libertad' de elección escolar no puede convertirse en un privilegio de clase concentrando a los estudiantes más favorecidos en ciertos centros y dejando a las familias con menos recursos en situación de desventaja.

Por otro lado, no veo la necesidad de esta propuesta, ya que actualmente los colegios con plazas disponibles aceptan estudiantes de cualquier zona. Ahora bien, rechazar el distrito único no significa aferrarse al sistema actual. La zonificación vigente en Gijón, diseñada hace más de dos décadas, no responde a la realidad demográfica del presente: caída de natalidad y centros semivacíos mientras que otros agotan sus plazas año tras año. Es urgente una reorganización sensata que adapte el sistema a las nuevas necesidades.

La libertad real se logra garantizando igualdad de oportunidades. Defenderla exige decisiones valientes, aunque no sean populares, porque, a veces, lo más justo no es lo que más aplausos genera. Pero lamentablemente, esta revisión no parece estar entre las prioridades de la Consejera de Educación, Lydia Espina, que sigue aplazando decisiones importantes. Un claro ejemplo de esta falta de respuesta es el conflicto con el uso extraescolar del colegio Miguel de Cervantes, bloqueado por la negativa de su director a autorizarlo, lo que crea una evidente desigualdad entre los centros educativos.