Español, ni trendy ni cool

Geles García

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Sobre la elíptica, esa máquina diseñada para no llegar nunca a ninguna parte, (metáfora perfecta de la vida actual), en mi clase de Indoor Walking, ... entre sudores y ritmos electrónicos, me dio por pensar en cómo el lenguaje también pedalea sin rumbo, en esa manía de rebautizarlo todo en inglés. Porque últimamente parece que hablar español es casi un crimen contra la modernidad profesional. En el gimnasio ya no se hacen estiramientos, ni abdominales, ni se levantan pesas, ni se corre en la cinta. No, ahora todo es body pump, body balance, core training o functional workout. Para elegir una clase hay que hacer primero un máster en fitness bilingüe. Pero la epidemia no se queda en el gimnasio. En las empresas ya no hay jefes, sino CEOs (antes conocidos como 'jefes con corbata'), que no hacen reuniones, sino meetings, y organizan summits para redefinir el mindset del future of work. Convocan a changemakers y freelancers para co-crear ideas disruptivas con impacto. Traducido: charlas eternas, café de especialidad y postureo profesional.

