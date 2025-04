Futuro educativo y tecnológico

Comenta Compartir

Desde mi adolescencia, he sido una apasionada de la ciencia ficción y, con el tiempo, he observado cómo predicciones de Aldous Huxley en 'Un mundo ... feliz', Isaac Asimov en 'Yo, Robot'; o series actuales como 'The Capture'–centrada en la manipulación digital y la dificultad de distinguir lo real de lo falso en un mundo hiperconectado– han dejado de ser meras especulaciones, para convertirse, inquietantemente, en realidades palpables.

Esa sensación de desasosiego, ante la amenaza de una tecnología fuera de control, se hizo aún más evidente para mí al asistir al evento 'Pioneros del periodismo digital' organizado por EL COMERCIO, donde destacados profesionales del sector reflexionaron sobre lo complejo que resulta discernir la autenticidad de imágenes y vídeos. Si ellos, con experiencia y formación, se enfrentan a tales dificultades, ¿qué queda para una ciudadanía inmersa en un océano de desinformación, en particular para los jóvenes? ¿qué herramientas están realmente al alcance de la sociedad para enfrentarse a este desafío? En este sentido, diversos especialistas en Inteligencia Artificial coinciden en señalar que la educación es nuestra mayor aliada para arrojar luz y esperanza ante este problema. Dotar a las nuevas generaciones de pensamiento crítico, alfabetizar en algoritmos, fomentar la curiosidad o proporcionar herramientas que les permitan discernir la verdad en un mundo digital cada vez más complejo es una necesidad ineludible y urgente. Sin embargo, la decisión de nuestras autoridades educativas de restringir la tecnología en las aulas no aborda la raíz del problema, ya que el verdadero desafío radica en fomentar un uso responsable de estas herramientas tecnológicas. Prohibirlas incrementa desigualdades y priva a la juventud de habilidades esenciales para su futuro. La ciencia ficción lo advirtió: sin ética, la tecnología se convierte en distopía. Por ello, la clave no está en prohibirla, sino en educar para dominarla. Continuar educando con métodos del siglo XIX, en pleno siglo XXI, pone en riesgo los cimientos de nuestra democracia y nuestra capacidad de afrontar los retos tecnológicos actuales. No estaría mal que la consejera y el director del Miguel del Cervantes, atrapados en una situación digna de una distopía tecnológica, solicitaran ayuda a una inteligencia artificial. Esta herramienta podría ofrecerles soluciones eficaces para autorizar el uso de las instalaciones del colegio en horario extraescolar que tanto necesita la población de la zona Oeste de Gijón.

