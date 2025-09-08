Septiembre marca el inicio de una nueva temporada de la serie 'La hora de entrar'. Se trata de un drama, pero con muchos tintes de ... esperanza. La última temporada acabó con una huelga que dejó cicatrices visibles, y reivindicaciones que siguen esperando respuesta. La desconfianza hacia la administración aparece en un decorado que se tambalea, y el desgaste emocional se percibe en cada plano: miradas cansadas, pasillos silenciosos, claustros que ya no creen en los créditos finales. El guion, de momento, no parece ofrecer esperanzas: ratios elevadas, poco profesorado de apoyo, acuerdos sin cumplir.

Sin embargo, incluso en los guiones más oscuros, siempre hay un giro inesperado. El curso anterior dejó una enseñanza que no conviene olvidar: la unión. El profesorado supo formar un reparto sólido, defendiendo juntos lo que consideraban justo. Esa fuerza colectiva permanece entre escenas, porque la educación nunca se sostiene solo con esfuerzos individuales, sino con comunidad, donde cada gesto suma y cada voz cuenta.

El guion nos lleva ahora a un plano detalle: una mesa de aula, una carta breve. «Este año quiero aprender a ser valiente. ¿Me ayudas?. La profesora sonríe. La cámara se aleja lentamente. No hay efectos especiales, no estaba allí por azar. Ninguno de ellos había llegado a la docencia buscando simplemente un empleo. Lo que los sostiene, lo que les hace volver cada mañana, es algo más profundo: una vocación. Una fuerza silenciosa los guía hasta esas aulas, hasta esos rostros expectantes.

Cada clase es una escena única, irrepetible. Una escena donde se abren puertas invisibles a la curiosidad, se ofrecen mapas para pensar, para dudar, para descubrir. Educar no es solo enseñar: es estar presente en el momento justo, es acompañar sin invadir, inspirar sin imponer.

Por eso, este estreno no debe quedarse en un drama de desencanto. Puede convertirse en una serie donde la unidad y la convicción del profesorado sostengan la trama principal: que enseñar es invertir en futuro.

'La hora de entrar' no es solo abrir una puerta, es volver a creer. Es una serie que abraza al profesorado en su regreso, una bienvenida sincera y necesaria.Y cuando se realice el estreno, los aplausos, una vez más, no estarán en los despachos, sino en la mirada de cada uno de sus alumnos y alumnas.