Juventud comprometida
Geles García
Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00
Con frecuencia se habla de la juventud desde una mirada pesimista, asociándola a la falta de compromiso. Sin embargo, al observar más de cerca, descubrimos ... una generación que actúa y se entrega a causas que mejoran nuestro mundo.
Recientemente tuve la oportunidad de conversar con Raquel Medialdea, una joven biotecnóloga asturiana cuyo trabajo en la Organización Mundial de la Salud la ha llevado a países como Sierra Leona, Brasil o la India, participando en la lucha contra enfermedades como el ébola o el zika. Pronto partirá hacia Mozambique. Estaba ilusionada, convencida de que la cooperación internacional transforma vidas y produce cambios constatables en el día a día de las comunidades donde trabaja. Pero su implicación no se limita al ámbito global, también contribuye en Asturias participando activamente en centros educativos y poniendo su experiencia al servicio de la comunidad. Como ella, muchos otros jóvenes se involucran en iniciativas solidarias sin necesidad de cruzar fronteras: Jimena y Biyu son voluntarias en colonias infantiles de verano; Nico ofrece apoyo escolar, acompañando a niños y niñas en su proceso de aprendizaje y ayudándoles a descubrir sus propias capacidades; Noelia y Alba colaboran en un club deportivo de barrio, donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión y comunidad; y Álex Braña participa en proyectos políticos y sindicales que buscan construir un futuro más justo. Otros se suman a asociaciones vecinales, campañas medioambientales o programas de atención a mayores.
Algunos fueron mis alumnos y hoy, al verlos comprometidos con su entorno, confirmo que educar va más allá de transmitir contenidos, también implica transmitir valores, conciencia y empatía en cada enseñanza.
Por ello, las instituciones educativas deberían promover el voluntariado práctico, pues hablar de solidaridad y empatía en el aula inspira, pero solo la participación activa en proyectos reales permite comprender su profundidad, transformando la teoría en experiencias significativas y duraderas.
Estas historias merecen difundirse en los medios, necesitamos referentes más allá de ídolos mediáticos. Dar visibilidad y reconocimiento a estos ejemplos no solo valora su esfuerzo, también motiva a otros a seguir el mismo camino y demuestra que la juventud no es desinteresada.
Si acompañamos y fortalecemos sus iniciativas, estaremos contribuyendo a construir una ciudadanía más consciente, solidaria y comprometida con el bien común.
