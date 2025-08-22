Llamas sin descanso

Cada verano, España estrena una película que nadie quiere protagonizar: «Incendios, temporada infinita». El guion es predecible, pero no por ello es menos devastador: bosques ... que arden, cielos que se tiñen de gris, y paisajes que pasan del verde al negro en cuestión de horas.

La dirección artística es austera: uniformes desgastados, vehículos con escasa potencia y una banda sonora inquietante compuesta por el crujido de ramas consumiéndose, el zumbido de los helicópteros y el silencio cargado de angustia de quienes esperan refuerzos que no llegan.

El reparto es tan variado como anónimo. En primera línea, bomberos y brigadas forestales que se enfrentan a las llamas con contratos precarios que se extinguen antes que el fuego que combaten. Desde el aire, helicópteros y aviones anfibios surcan cielos de humo, trazando líneas de esperanza dejando caer agua sobre el infierno. En la retaguardia, meteorólogos, sanitarios, policías y vecindario improvisan su propio guion de resistencia y solidaridad, supliendo con palas y tractores los recursos que la administración debería garantizar.

Pero no todos los personajes están a la altura. Algunos responsables políticos, en lugar de asumir su papel, se dedican a lanzar reproches cruzados y a eludir cualquier atisbo de autocrítica, convirtiendo la gestión de la emergencia en un nuevo campo de batalla político. Algunos incluso bromean, asegurando que «comer es una obligación para estar en condiciones». Lástima que muchos equipos de extinción tengan que «estar en condiciones» gracias a la solidaridad vecinal, que les acerca agua y bocadillos mientras trabajan sin descanso. Otros, afirman que «está calentita la cosa…», mostrando así una falta de respeto hacia quienes luchan en primera línea.

Afortunadamente, existe otro escenario que merece muchos más focos y presupuesto: la ciencia. En los laboratorios se trabaja en un guion alternativo que podría cambiar el final de esta película: se desarrollan materiales para trajes más ligeros y protectores, se prueban retardantes de fuego menos contaminantes, se perfeccionan drones de detección temprana que pueden salvar miles de hectáreas y se crean simuladores para entrenar a los equipos con mayor eficacia y seguridad.

Si se apuesta por la planificación y prevención, si se invierte en recursos, si se escucha a quienes están en primera línea, el desenlace puede ser distinto. Esta es la película que necesita estrenar España.