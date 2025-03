Transformar los comedores escolares

Comenta Compartir

Los comedores escolares deben ser mucho más que un simple servicio de alimentación. Son espacios fundamentales para garantizar una nutrición adecuada, pero también para fomentar ... la convivencia, la inclusión y el aprendizaje fuera del aula. Sin embargo, informaciones acumuladas a lo largo del tiempo han puesto de relieve diversas dificultades que reflejan la necesidad de mejoras urgentes para alcanzar plenamente estos objetivos. Un titular reciente en este diario lo resume con la queja de un niño ante la Alcaldesa: «¿Se puede cambiar la comida del comedor? Sabe muy mal casi todo». Más allá de la anécdota y la sonrisa que podrían provocar estas frases, encierran una realidad preocupante. La falta de personal, la atención de actividades pedagógicas tras la comida y el insuficiente apoyo a niños con necesidades especiales o con problemas de conducta son algunas de las dificultades que se presentan en los comedores escolares en Gijón. A esto hay que sumar la problemática de casi 200 niños y niñas que llevan meses sin poder acceder a este derecho básico, debido a errores en la convocatoria que no pudieron subsanar. Mientras tanto, la Consejera de Educación parece seguir el guion habitual: desentenderse. Al igual que en el caso del colegio Miguel de Cervantes –cuyas instalaciones permanecen cerradas–, opta por delegar en el Ayuntamiento, lavándose las manos y olvidando que es el órgano superior en materia de educación. ¿Acaso no es su obligación supervisar y garantizar la calidad del servicio, la equidad en el acceso, ratios adecuadas y el cumplimiento de las normativas educativas y sanitarias? Delegar competencias no significa abdicar de la responsabilidad.

Las AMPAS llevan meses señalando esta situación, pero negar la realidad no soluciona el problema y cuando el Ayuntamiento no logra garantizar las condiciones adecuadas, corresponde a la Administración superior intervenir. Es evidente que el modelo actual de comedores escolares no funciona. Un cambio real no puede limitarse a modificar un pliego de contratación, sino que debe abordar una reestructuración profunda del sistema. Es imprescindible contar con personal capacitado, menús que sigan las últimas recomendaciones de los programas sanitarios del Ministerio de Sanidad (NAOS, Programa 16), un seguimiento efectivo de las actuaciones y, sobre todo, un trabajo conjunto y coordinado entre AMPAS, equipos directivos, Ayuntamiento y Consejería.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión