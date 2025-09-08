80 años del Sanatorio Marítimo

La historia del Sanatorio Marítimo hunde sus raíces en los años de la posguerra. En 1942, el candasín Hermenegildo Alfageme, residente en la ciudad de ... Vigo, quiso perpetuar la memoria de sus seres queridos, su padre Bernardo y su hijo Hermenegildo, levantando un hospital en Gijón, en la Ería del Piles, cerca del pedreru, lugar donde ambos habían sido ejecutados el 21 de septiembre del año 1936.

En recuerdo de ellos, Hermenegildo Alfageme impulsó la creación de un hospital infantil en Gijón, un proyecto que nació de la tragedia familiar y se transformó en un gesto de generosidad y servicio hacia la infancia más necesitada.

Con la venta del patrimonio familiar que poseía en Candás, aportó 600.000 pesetas para la compra de unos terrenos en la Ería del río Piles, a lo que se sumó el apoyo económico del Ayuntamiento de Gijón, presidido por Paulino Vigón. El Marítimo de Gijón, gestionado por los Hermanos de San Juan de Dios, iniciaba su andadura y en estos días celebra sus ochenta años de vida al servicio de la infancia y la juventud más vulnerable.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto Manuel del Busto, y en 1944 ingresaron los tres primeros pacientes: dos niños de La Felguera y otro de Sama de Langreo. La inauguración oficial tuvo lugar el día 8 de septiembre de 1945, fiesta de la patrona de Asturias, Nuestra Señora de Covadonga. Con el tiempo, aquella obra encontró en los Hermanos de San Juan de Dios a los continuadores ideales de su espíritu fundacional. Bajo su gestión, el Sanatorio Marítimo consolidó su vocación de servicio y se convirtió en un referente en la atención a la infancia vulnerable. Durante sus primeras décadas se dedicó principalmente a los niños de familias humildes afectados por la parálisis infantil y enfermedades óseas.

A partir de los años sesenta, la actividad sanitaria dio paso progresivamente a la educación especial y a la atención de personas con discapacidad intelectual, gracias al esfuerzo de los hermanos y a la solidaridad de la sociedad gijonesa y asturiana. En los años ochenta se firmaron los primeros conciertos educativos con el Ministerio de Educación, lo que permitió consolidar una nueva etapa centrada en la integración y en la mejora de la calidad de vida de estas personas.

Hoy el Sanatorio Marítimo es un centro de referencia en la atención a personas con discapacidad intelectual. Su misión y objetivo fundamental es la mejora continua de la calidad de vida de los usuarios y el apoyo a sus familias, basándose en los principios de integración, normalización e inclusión. El centro está formado por el colegio de Educación Especial, concertado con la Consejería de Educación; el Centro de Apoyo a la Integración ( CAI ), concertado con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ; y la Residencia y Viviendas Tuteladas, concertadas con la Consejería de Derechos Sociales del Principado.

La conmemoración de este 80 aniversario es también un reconocimiento a la labor de los Hermanos de San Juan de Dios, de los médicos, profesionales, colaboradores y bienhechores que durante ocho décadas han sostenido el espíritu fundacional: servir al ser humano más necesitado. Pero, sobre todo, es un homenaje a los miles de niños y jóvenes que, a lo largo de estos años, encontraron en el Sanatorio Marítimo un hogar, una escuela y una oportunidad de futuro. Ochenta años después, su esfuerzo, su alegría y sus ganas de vivir siguen siendo el mejor patrimonio del Sanatorio Marítimo de Gijón.