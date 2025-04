Lo público sí, pero con responsabilidad

Comenta Compartir

La defensa de lo público es una causa noble, pero no puede ser un dogma ciego. En Gijón, la situación que atraviesa Emulsa –una empresa ... pública con más de 700 trabajadores y un preocupante índice de absentismo laboral que en algunos servicios ronda el 35%– exige más autocrítica que consignas. Ante tareas específicas como la desratización o el lavado de contenedores, el gobierno local ha optado por subcontratar un refuerzo de esos servicios a una empresa privada. ¿Una traición a lo público? No necesariamente. Lo público no es sinónimo de hacerlo todo con recursos internos, cueste lo que cueste. Lo público, en realidad, debería ser sinónimo de ofrecer el mejor servicio al menor precio posible, con eficiencia y rigor. Eso, y no otra cosa, es lo que merecen los ciudadanos que sostienen estas estructuras con sus impuestos.

Pero la cosa se complica cuando la lógica del servicio público queda atrapada en guerras sindicales o pulsos ideológicos. La negociación laboral no puede ser utilizada como arma política ni como chantaje a gobiernos municipales. Un ejecutivo local no puede —ni debe— dejarse presionar ni sobornar por los sindicatos con promesas de paz social a cambio de decisiones irresponsables, como integrar subcontratados directamente en la plantilla pública sin evaluación ni oposición. Eso sería desleal con los ciudadanos y una pésima gestión de los recursos públicos. La empresa pública no está reñida con la excelencia, pero para eso necesita exigencia, disciplina y visión a largo plazo. Defender lo público no es perpetuar estructuras ineficientes, sino demostrar que lo común puede funcionar incluso mejor que lo privado. Pero para eso, los trabajadores y sus representantes deben asumir que ser empresa pública no equivale a impunidad, sino a una responsabilidad aún mayor. La pregunta no es si Emulsa debe ser pública o privada. La verdadera cuestión es si queremos que lo público funcione. Y eso exige decisiones valientes, honestas y, sobre todo, responsables.

