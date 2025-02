Un horizonte a consensuar

El informe 'España 2050' que ayer puso en escena el presidente Pedro Sánchez constituye una referencia muy útil para centrar la reflexión y el debate sobre el futuro de nuestro país. El índice de objetivos que propone podría completarse para evaluar y, en su caso, ... corregir año a año la orientación de las políticas públicas, aunque la percepción de que se reduce a una acción de comunicación gubernamental haya devaluado su importancia. Tampoco resulta fácil que el contenido de un documento que preconiza la «gobernanza anticipatoria», frente al cortoplacismo del 'homo sapiens' y de la política dominante, se haga valer cuando su promotor no renuncia a aprovechar la mínima oportunidad partidaria. Pablo Casado demostró que le pueden los prejuicios cuando, con la lectura de la primera página del trabajo, concluye que es «ofensivo» para España. Todo lo contrario. Se trata de un guión más que pertinente para ahondar en la investigación especializada y animar la discusión política. Aunque evidencie carencias. Empezando por la necesidad de prever para los próximos treinta años ciclos recesivos en la economía global, tensiones geopolíticas de alcance y cambios de valores.

El informe señala el qué, no se detiene en el cómo. Pero será un punto de partida si ayuda a fijar objetivos en un clima de mínima disposición al consenso. La posibilidad de que España transite hacia una economía del conocimiento y de la innovación dependerá de nuestra capacidad y voluntad para desasirnos del patrón de crecimiento del que no pudimos desprendernos tras la anterior crisis. 'España 2050' se quedará en mero acto publicitario y poco más si el Gobierno trajina los fondos europeos entre la confusión y la opacidad. En ese caso resultará inútil enmendar el documento alegando que el reto demográfico no se puede afrontar considerando a las personas mayores como objeto de las políticas públicas y no como sujetos. O advirtiendo de que la caída de la población escolar año tras año no puede conllevar la congelación de recursos educativos presupuesto a presupuesto. O apelando a la complicidad público-privada en la formación y recualificación profesional desde ya.

Sánchez enfatizó que el informe no es «de Gobierno», sino que pretende ser «de Estado». Para ello La Moncloa debería depositarlo en el Congreso con el ánimo de que se constituya una comisión o una ponencia permanente a partir del documento sin que el Ejecutivo se desentienda de sus conclusiones.