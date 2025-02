Huérfanos de plan cultural

Comenta Compartir

Normalmente el votante cree que cuando deposita la papeleta en las urnas en una elecciones municipales está escogiendo un equipo que conoce los problemas de ... su ciudad y tiene remedios para solucionarlos. Para ello, los ganadores electorales formarán un equipo con un alcalde y varios concejales conocedores y expertos en las diferentes áreas que gestionarán los asuntos municipales, la mayoría en régimen de dedicación plena, siempre bajo la mirada atenta de la oposición. Pero, al menos en Avilés, las cosas no son así. Por ejemplo, el área de Cultura -una de las más estructuradas y consolidadas, con prestigio acumulado- es toda una excepcionalidad. Tiene un concejala, Yolanda Alonso que dispone de un amplio equipo de funcionarios que logran mantener las diversas estructuras existentes (Casa de Cultura, bibliotecas, teatro Palacio Valdés, Centro de El Arbolón, Museo Urbano, Factoría Cultural, centro socio-cultural Los Canapé, Conservatorio de Música..., por citar los más relevantes) y llevar adelante la programación de los mismos. Pero por lo visto, toda esa estructura funcionarial no es suficiente: la concejala necesita también de un equipo de asesores, remunerados por supuesto, para que le informen y aconsejen qué y cómo debe programar las diversas actividades. Así y todo, la concejala no sabe cómo sacar adelante las responsabilidades que tiene asignadas. Y apoyándose en una de las propuestas que se formularon en las reuniones del Consejo para la Reactivación Económica de Avilés (CREA) para la elaboración de un plan estratégico del sector cultural y la creación de una red del tejido cultural ha decidido adjudicar por diez mil euros a una empresa gijonesa que realice unas encuestas a ochocientas personas de Avilés, Castrillón, Corvera y Gozón para saber cómo y qué hay que programar en cultura, aunque los resultados no serán vinculantes.

Es decir, que la responsable del área de Cultura no sabe qué programar. No confía ni en su equipo de funcionarios ni en sus asesores. Y al parecer tampoco confía en ella misma, Ha pasado la mitad de mandato y se ha dado cuenta de que no tenía ni plan ni programa cultural. Tal y como están las cosas ¿para qué sirven la concejala y sus asesores que pagamos entre todos? Y que no busquen disculpas ni pretextos ni en las conclusiones del CREA -un canto al sol- ni en una pretendida apelación a la participación ciudadana. Una participación ciudadana siempre necesaria y conveniente que no puede ser sustituida, postergada o disimulada por una encuesta que va a preguntar a una serie de personas (doscientas de ellas no serán ciudadano avilesinos en una pretendida apelación a la comarca que niegan) que les gustaría y qué programarían. Unas conclusiones (poco representativas y prácticamente irrelevantes) que la empresa contratada elevarán a la concejala aunque esta ya advirtió que no serían vinculantes. O lo que es lo mismo, que las tendría en cuenta solamente si le parecían bien. Todo un desprecio a la participación ciudadana y toda una demostración de que ni la concejala ni sus asesores han tenido, pasados dos años, un plan de actuación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión