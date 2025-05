Sánchez se ha ganado por méritos propios e indiscutibles el galardón de presidente más mentiroso de la historia de España, y desde hace algún tiempo, ... está empeñado en conquistar el de gafe. Y a fe que lo está consiguiendo. Basta que diga que algo no va a pasar y que lo asegure con toda vehemencia para que pase. Por centrarnos en el último acontecimiento, afirmó que un apagón total era imposible en España y todavía sufrimos los coletazos del ocurrido el pasado lunes.

Además, en este caso hizo un mix entre su condición de mentiroso y el de gafe. Proclamó sin rubor que Red Eléctrica Española era una empresa privada, cuando está participada en el 20% por el Estado, que es el máximo accionista. De ahí que su presidente sea Beatriz Corredor, designada para el cargo por Moncloa con un sueldo próximo a los 600.000 euros anuales. ¿Qué hace una registradora de la propiedad en un puesto de ingeniero? ¿Alguien se subiría en un avión pilotado por un notario? Después se quejan de que la consejera de Interior del Gobierno valenciano careciera de experiencia en materia de protección civil y sistema de alertas.

El cero eléctrico demostró la vulnerabilidad del sistema y la dependencia excesiva y sin control de las renovables. Y también demostró que la energía nuclear y la energía hidráulica son fundamentales para el equilibrio del sistema. De hecho, fueron Francia (energía nuclear) y Marruecos (energía hidráulica) los que nos prestaron su ayuda para salir del marasmo en el que estábamos metidos. Pero es fundamental conocer las causas del apagón que convirtió a España en una sociedad distópica. Personas que viajaban en tren tiradas en mitad de la estepa sin nada que llevarse a la boca, estaciones usadas como dormitorios improvisados, aeropuertos colapsados, caos circulatorio, comunicaciones en sombra, etc. Y todo ello sin ninguna explicación por parte de los responsables políticos. El ministro pendenciero, tan activo para meterse contra todo bicho viviente, permaneció callado como un muerto.

La faceta de gafe de Sánchez no solo se manifiesta en la proliferación de acontecimientos adversos durante su mandato, como la pandemia, el volcán de La Palma, Filomena, la Dana, o el apagón. No, tiene sus ramificaciones en la gente que lo rodea que, acaba quemada a pesar del apagón. Ábalos, su mano derecha, su valedor para reconquistar la secretaría general del partido, el que protagonizó la intervención que acabó convirtiéndolo en presidente del Gobierno, a un paso de la cárcel; su esposa, al borde del procesamiento; su hermano, ya procesado, el Fiscal General a un pie del juicio oral. No es que no lo merezcan, pero su proximidad a Sánchez y a la sinergia que genera su malévolo poder, los ha convertido en presuntos delincuentes.

Pero volvamos al meollo del asunto. Es preciso conocer las causas del apagón. Unos lo atribuyen a un exceso de consumo producido por los enchufados de Sánchez; otros suspiran por la existencia de iguanas a quienes echar la culpa a imagen de Maduro; yo preferiría un ataque cibernético, al menos prevalecería la inteligencia sobre la incompetencia.