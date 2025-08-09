Amoralismo a la asturiana

El amoralismo es una corriente filosófica que, con carácter general, rechaza la moralidad como algo obligatorio. Creada por Nietzsche y Stimer, critica la norma social ... de la conducta humana analizándola desde un punto de vista alejado de la moral con concepciones egoístas, absurdas y contrarias al bien común, es la anarquía individualista. A la vista de los últimos sondeos publicados en relación a unas futuras elecciones generales, Asturias es el único territorio en el que el PSOE aumenta su porcentaje de votos. He de confesar que ese resultado me dejó perplejo y me hizo preguntarme si somos los asturianos partidarios del amoralismo. Lamentablemente parece que sí. Al menos de la ausencia de moralidad ante el sanchismo.

Es triste, pero seguimos siendo el último reducto de la izquierda más inoperante que viene gobernando Asturias en los últimos cuarenta años y nos ha convertido en la región más pobre de España, incapaz de sacar partido a los innumerables recursos de que dispone y que vienen siendo puestos de manifiesto cada vez que tiene ocasión para ello por la cabeza mejor amueblada que tiene nuestra región: Javier Junceda. No creo que seamos tan amorales e ignorantes para no entender que Sánchez gobierna con la ultraderecha más casposa que existe en España, con los herederos de ETA, con delincuentes, con separatistas, con independentistas. Pero da igual que se hunda España. Mientras tanto, ¡otra de gambas!

Y qué decir de la corrupción. Con tal de que no gobierne la derecha, se asume con naturalidad que esta lacra invada al Gobierno, a sus ministros, al partido que lo sustenta, a su entrono familiar y al Fiscal General del Estado. Un eventual, Koldo, nombrado a dedo con el acreditado historial de los que gustan en el sanchismo (portero de discoteca y putero), decide en connivencia con políticos presuntamente corruptos (leánse las conversaciones entre el susodicho y la amoral presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera), a qué empresarios se adjudican los contratos públicos, previa la correspondiente mordida. Pero da igual, los importante es que no gobierne la derecha. Un ministro imputado, un secretario de organización en la cárcel, pero da igual, lo importante es...

Begoña Gómez utilizando La Moncloa y a su personal para hacer negocios privados como encargada de una cátedra en la Complutense sin tener titulación superior, pero no pasa nada, lo importante es...

El hermanísimo agraciado con una suculenta plaza pública a través de métodos en el filo de la legalidad, pero no pasa nada, lo importante es...

El Fiscal General de Sánchez procesado por revelación de secretos para perjudicar a un rival político, pero no pasa nada, lo importante es…

Sánchez subastando el Estado o mejor lo que queda de él para continuar unos días más en La Moncloa, mintiendo descaradamente, negociando conciertos singulares para Cataluña perjudicando claramente los intereses de Asturias, pero no pasa nada, lo importante es…

En fin ¿ somos los asturianos tan amorales como parece que evidencian las encuestas? Yo espero que no, porque algo peor que la corrupción es que la ciudadanía la defienda.