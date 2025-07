El capitán moribundo

Comenta Compartir

Dice Sánchez que sus siervos (él es el puto amo) lo han elegido como capitán y que como tal no abandonará el barco ante la ... tempestad que lo amenaza. Se le olvida decir que el barco es de madera, está carcomido por la polilla, el capitán es un embustero patológico, la tripulación ha saqueado las bodegas, los pigargos (buitres) amenazan los restos del inminente naufragio y las lanchas de la Guardia Civil lo persiguen. Aún no lo sabe, pero está muerto, sometido a un proceso de expiración lento, doloroso, que le está haciendo perder las constantes vitales día a día, por la acción de un virus (la corrupción) cruel e insensible que a poco que se descuide (no es descartable), puede dar con su huesos en la cárcel. Final adecuado para quien ha cometido todo tipo de tropelías, que ha comprado votos a cambio de inmunidad, que ha alterado las reglas del juego democrático, que ha mentido hasta la saciedad y que ha permitido, por acción o por omisión, que en su entorno crecieran como setas los casos de corrupción en forma de putiferio y contratos amañados. ¿Quién da más?

Por cierto, entre la tripulación elegida los hay que se dedican a saquear y los hay que se dedican a insultar a quienes osan levantar la voz en favor de dar la palabra al pueblo, en lugar de hacerlo contra la trama corrupta. Son los pelotas de los que se ha rodeado el capitán, entre los que ocupa un lugar destacado el ministro pendenciero que, lejos de solucionar los gravísimos problemas que afectan a su ministerio, se dedica a adular a quien cometió la grave equivocación de elegirlo y mantenerlo pese a su ineficacia e ineptitud demostradas. Frente a este Gobierno sanchista, afortunadamente en vías de extinción, tenemos un Partido Popular timorato, melifluo, mojigato que lejos de proclamar a los cuatro vientos que si lo necesita gobernará con Vox, compromete su futuro supeditando la viabilidad de su hipotético gobierno a que no dependa de este partido. Quien debe de avergonzarse de sus socios es el sanchismo. Entre Vox y Bildu ¿a quién elegirían los ciudadanos? ¿Y entre Vox y Junts? ¿Y entre Vox y los separatistas e independentistas? Muchas de las medidas que proclama Vox tienen que ser asumidas por el PP si quiere obtener una mayoría holgada. Me refiero, entre otras, al control de la migración ilegal (repito, ilegal) y de los migrantes que han hecho del delito su modo de vida, medidas contra los okupas que atentan sistemáticamente contra el derecho de propiedad y lejos de ser perseguidos son protegidos por el actual régimen, medidas para solucionar el problema de la vivienda y para acabar con la pobreza infantil, de la que somos líderes en Europa... ¿Qué hay de malo en ellas ? Lo penoso de esta situación es que los cómplices que apoyan al Gobierno sanchista seguirán haciéndolo pase lo que pase. Fuera del presupuesto hace frio, trabajando se suda y, entre tanto, a seguir esquilmando. Y cuidado con las medidas que se adoptan, si se echa a los puteros, el PSOE puede quedar en cuadro. Para Feijóo son una organización criminal; indecente, corrupto y traidor es Sánchez para Abascal.

