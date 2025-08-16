El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La carrera'l señoritu

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

No está claro cómo, dónde y cuándo surge esta expresión, pero yo la utilizo para referirme al fenómeno que se viene produciendo en los últimos ... meses en los que se han ido destapando sucesivamente los falseamientos de los currículos de políticos de casi todos los partidos en ese afán por aparentar lo que no se tiene, pero que queda muy bien porque da fe de esfuerzo y de capacitación para desempeñar las funciones públicas. Hasta el ministro pendenciero, que en cualquier empresa privada habría sido despedido al mes de su nombramiento por su ineficacia e incapacidad para afrontar y resolver los problemas de su competencia, cedió a la tentación de calificar como máster un cursillo sin ningún valor académico. Desconozco el contenido de ese cursillo, pero estoy seguro de que no se impartió buena educación, sentido común, dignidad o respeto, porque de haber sido así, los eslóganes del matón no tendrían tintes tan vejatorios como «Disculpen las mejoras» o «El tren vive en España el mejor momento de su historia».

