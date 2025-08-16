La carrera'l señoritu

No está claro cómo, dónde y cuándo surge esta expresión, pero yo la utilizo para referirme al fenómeno que se viene produciendo en los últimos ... meses en los que se han ido destapando sucesivamente los falseamientos de los currículos de políticos de casi todos los partidos en ese afán por aparentar lo que no se tiene, pero que queda muy bien porque da fe de esfuerzo y de capacitación para desempeñar las funciones públicas. Hasta el ministro pendenciero, que en cualquier empresa privada habría sido despedido al mes de su nombramiento por su ineficacia e incapacidad para afrontar y resolver los problemas de su competencia, cedió a la tentación de calificar como máster un cursillo sin ningún valor académico. Desconozco el contenido de ese cursillo, pero estoy seguro de que no se impartió buena educación, sentido común, dignidad o respeto, porque de haber sido así, los eslóganes del matón no tendrían tintes tan vejatorios como «Disculpen las mejoras» o «El tren vive en España el mejor momento de su historia».

Al margen de lo insultante de este pirómano de la política, la tendencia aludida sugiere inmediatamente una pregunta: ¿Es necesario tener algún título para ejercer la política? La respuesta desde el punto de vista jurídico es rotundamente negativa. Entre las condiciones que deben ostentarse para poder presentarse a las elecciones, sean estas nacionales, autonómicas, provinciales o locales no se exige, ni siquiera, saber leer o escribir. Se puede ser un analfabeto y llegar a la Presidencia del Gobierno.

Entonces, ¿por qué ese ahínco en simular una hoja de estudios que no se posee?

Bueno, una respuesta simple sería la da atribuir ese empeño a la vanidad, a la percepción de que cuantos más títulos se ostenten, mayor reconocimiento y consideración se reciben por parte de los electores. E incluso a la idea de que se dedican a la política por vocación y no por necesidad.

Junto a estos falseamientos sin alcance penal, tenemos otros casos que han saltado a la palestra con un radio de acción y resultados diferentes.

Me estoy refiriendo al caso de José María Ángel Batalla y su esposa.

Parece probado, según acreditan los medios, que este señor falsificó no su currículo, sino un título habilitante para presentarse a una oposición, es decir, un título que según las bases de la convocatoria era un requisito indispensable para poder optar a una plaza de funcionario. También parece ser que su esposa hizo lo mismo. Y, qué casualidad, ambos lo hicieron cuando el padre de ella ostentaba todo el poder en la Diputación. Él, quizá por vergüenza, quizá por arrepentimiento, intentó suicidarse, y este triste suceso, que lamentamos, trae a la palestra a la Ministra de Universidades que, para vergüenza propia y ajena, defiende que lo importante no es el título sino la dignidad en el ejercicio del cargo, a la vez que denuncia una cacería humana.

Olvida la Ministra la cacería inhumana que hicieron los suyos con Rita Barberá. Esa sí que fue, más que una cacería, una carnicería, que acabó con la vida de la recordada alcaldesa.

En fin, no hay almohada tan cómoda como la conciencia tranquila.