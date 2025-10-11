El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

La cofradía de Santa Ana de Llanes

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Llanes, a través de su concejal Xuan Valladares, tuvo la magnífica idea de revitalizar aquellas figuras que, incorporadas a la Compilación del ... Derecho Consuetudinario Asturiano, se aplican en el concejo, solicitando nuestra colaboración al efecto. Se cumple así, indirectamente y por alcance, uno de los mandatos dimanantes del Pleno de la Junta General que, al tiempo de aprobar la Compilación, encomendó a las instituciones su fortalecimiento, y no cabe duda de que no hay mejor manera de robustecerlas que actuar sobre las figuras consuetudinarias y atemperar su contenido a las singularidades de cada una de ellas en su ámbito geográfico de aplicación. Porque como la propia Compilación admite, los contornos de cada uno de los veintiún elementos que la integran están recogidos con carácter general, huyendo de una casuística excesiva que podría desembocar en la imposibilidad de su aplicación. El ejemplo paradigmático nos lo ofrece la Compaña Pesquera, que reviste particularidades en cada una de las diecinueve Cofradías de Pescadores existentes en Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  4. 4 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  5. 5 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego
  10. 10 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La cofradía de Santa Ana de Llanes