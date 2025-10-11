La cofradía de Santa Ana de Llanes

El Ayuntamiento de Llanes, a través de su concejal Xuan Valladares, tuvo la magnífica idea de revitalizar aquellas figuras que, incorporadas a la Compilación del ... Derecho Consuetudinario Asturiano, se aplican en el concejo, solicitando nuestra colaboración al efecto. Se cumple así, indirectamente y por alcance, uno de los mandatos dimanantes del Pleno de la Junta General que, al tiempo de aprobar la Compilación, encomendó a las instituciones su fortalecimiento, y no cabe duda de que no hay mejor manera de robustecerlas que actuar sobre las figuras consuetudinarias y atemperar su contenido a las singularidades de cada una de ellas en su ámbito geográfico de aplicación. Porque como la propia Compilación admite, los contornos de cada uno de los veintiún elementos que la integran están recogidos con carácter general, huyendo de una casuística excesiva que podría desembocar en la imposibilidad de su aplicación. El ejemplo paradigmático nos lo ofrece la Compaña Pesquera, que reviste particularidades en cada una de las diecinueve Cofradías de Pescadores existentes en Asturias.

Con el fin de verificar las características de esta figura en la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, mi hija Marina y yo, con el apoyo administrativo de Flori Talavera, concertamos una entrevista en la propia Cofradía, con su presidente, Ángel Batalla, a la que asistieron el Secretario Rafael Felgueres, el ex vicepresidente José María del Rosal y Maiche Perela, promotora y motor de toda la ingente labor cultural y social que despliega la Cofradía, en estrecha colaboración con José María.

La reunión tenía inicialmente por objeto dibujar los perfiles de la Compaña Pesquera, pero pronto nos vimos desbordados por la colosal cantidad de actividades, de inquietudes, de logros, de proyectos y de aspiraciones que nunca habíamos visto en una entidad de esta naturaleza. La Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes no es solo una entidad, es el corazón palpitante de un gremio y de una comunidad que mira al mar con respeto, con un trabajo incansable y una solidaridad inquebrantable. Representa la esencia de un colectivo que, sin renunciar a sus raíces, ha sabido adaptarse a los desafíos y proyectarse hacia el futuro desarrollando una valiosa labor en la preservación de la cultura y el patrimonio marítimo.

Pero vayamos al grano. Para los no iniciados, la Compaña Pesquera es la sociedad que se forma entre el armador y la tripulación de una embarcación dedicada a la pesca artesanal para distribuirse los beneficios de la actividad. En esta Cofradía todo se ha simplificado, la parte que corresponde a cada uno se llama 'soldada' y se distribuye el 50% para el armador y el 50% para la tripulación. Eso sí, si no se pesca, no se cobra. Además, los pescadores perciben los 'amusquis', gratificación voluntaria que oscila entre los 5 y los 10 euros por jornada de trabajo. En Navidad se dona una cesta a los marineros propios y a los ajenos cuyos barcos rulen en Llanes.

La Cofradía de Pescadores Santa Ana de LLanes, por sus inquietudes, por su aportación al mantenimiento de la cultura marinera, por sus gentes, debería ser objeto de un reconocimiento público, al ser una institución encomiable, un ejemplo a seguir y un prestigio para Asturias.