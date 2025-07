Uno de los grandes riesgos de la democracia de nuestro tiempo es la corrupción. Es una pandemia que se extiende en todos los ámbitos de ... la Administración Pública y del Gobierno. La gestión de las más importantes parcelas de lo público como la contratación, el urbanismo, el manejo de fondos, la selección de personal y la inspección se pone en manos de personal de designación libre, dóciles a las consignas políticas. En la actualidad, a los partidos políticos se acercan parias sin oficio ni beneficio. Saben que para ejercer la función ni siquiera se exige saber leer o escribir, solo hace falta tener caradura, ser temerario y un poco amoral, obedecer ciegamente al líder y repetir como papagayos las consignas emanadas de la dirección.

Con estos mimbres, las posibilidades de corromperse son muchas. En el ámbito de la contratación se comienza alterando el orden de tramitación de los expedientes a cambio de una dádiva, después se pasa a manipularlos y el ciclo finaliza con adjudicaciones ilegales, convirtiendo al corrupto en un sobrecogedor, es decir, en un cogedor de sobres. En el ámbito social el caso Juana Rivas es un buen ejemplo.

La corrupción es cíclica. Sánchez caerá por la corrupción y Feijóo, cuando alcance el poder, también caerá por la corrupción. La corrupción es consustancial a nuestro sistema . La historia lo acredita. Y esto es así porque es España se carece de la más mínima ética en la vida pública.

Tenemos un presidente que plagió su tesis, que nos mintió descara y torticeramente, que tiene imputada a la familia, a sus colaboradores más cercanos, al Fiscal General, a ex ministros y altos cargos, que tiene antecedentes en su familia política poco edificantes, y no pasa nada. Cualquiera de estos episodios aisladamente considerado conllevaría la dimisión en cualquier país europeo. Pero la sociedad subvencionada y falta de ética en la que vivimos disculpa al líder y a su partido porque lo importante es que no gobierne la derecha.

Qué decir del caso Montoro que viene a demostrar empíricamente cuanto hasta aquí venimos diciendo. Aunque distorsione el relato del PP, nadie se ha alegrado tanto de su imputación como sus propios compañeros de partido. Montoro no solo extorsionó a sus colegas, sino que fue un personaje nocivo y maligno para la entidades locales. Su Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local con todas las limitaciones que impuso, colocó al borde de la desaparición a las parroquias rurales asturianas.

Los episodios que estamos viviendo en España me traen a la mente una anécdota acontecida en 1973 con la Tuna Universitaria de Oviedo – de la que formé parte– en el Aeropuerto de Barajas en tránsito desde Canarias para Asturias. Nuestra presencia en el aeropuerto coincidió con la llegada a Madrid de Héctor Cámpora, presidente de Argentina. Se nos pidió que lo recibiéramos en la escalerilla del avión al canto del himno peronista. Lo ensayamos brevemente y así lo hicimos. Al finalizar, los muy cafeteros canturrearon: « Porrompompón, porrompompón, puto y ladrón, queremos a Perón».

Conclusión: «La corrupción acompaña al hombre como la sombra al cuerpo».