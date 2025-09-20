Dice Juan Manuel de Prada que cada vez es mayor el número de zoquetes y fanáticos incapaces de distinguir los usos enunciativos y figurados del ... lenguaje. Esas hordas abanderas por el sanchismo que nos toca soportar, se abalanzaron en masa sobre el secretario general del PP Miguel Tellado por decir que hay que cavar la fosa del Gobierno. No es difícil deducir, salvo que se tenga complejo de cateto, que Tellado utilizó la expresión en su significado figurado, alejado de su acepción literal, apelando a su sentido metafórico. Ahora bien, eso requiere que el interlocutor tenga capacidad de interpretación, que no sea un borrego. Y eso parece que no abunda.

Yo hago mía la expresión, también en sentido figurado, y afirmo que hay que cavar la fosa del Gobierno, o lo que es lo mismo, del sanchismo. Una fosa muy profunda y muy democrática y hay que tapiarla con 200 escaños o más si es posible, el resultado de la suma que arrojen los votos de PP y Vox. Si, de Vox, cuyo programa electoral, con dos o tres retoques, suscribirían el 80% de los españoles, singularmente en temas de migración, de okupación, de solidaridad, de vivienda, de respeto a las instituciones, a los símbolos y a la división de poderes y de afianzamiento del sentido de Estado.

En absoluto hay que avergonzarse de pactar con Vox. Lo realmente vergonzante y vomitivo es gobernar con el apoyo de delincuentes, con herederos de los terroristas, con secesionistas y con separatistas, cuya única finalidad es acabar con España.

Junto a la fosa democrática hay que cavar otra, de las mismas dimensiones y naturaleza, que hay que rellenar con todas las tropelías, corrupciones y desmanes cometidos por el sanchismo, así como con lo que se encuentre bajo las alfombras de La Moncloa cuando se produzca el relevo, poniéndolo todo a disposición judicial por si ha lugar a procesar al presidente, sentarlo en el banquillo, juzgarlo y, si es posible, condenarlo al menos con una inhabilitación absoluta para que nunca más pueda asomar ni un un solo dedo en la vida política nacional. Su paso por el Gobierno fue, es y será, mientras dure, destructivo. Y no hay que descartar cavar una tercera fosa para desenmascarar a Zapatero, cuyo modus vivendi está puesto en tela de juicio por todos los medios no subvencionados y del que se pueden derivar responsabilidades de toda índole: éticas, estéticas y, quizá penales. Hay que investigar todos sus movimientos y sus negocios y ponerlos también a disposición judicial para dirimir, en su caso, las responsabilidades en que hubiera podido incurrir para anularlo, neutralizarlo y obligarlo a devolver su fortuna si se aprecian motivos para ello.

El sanchismo y sus seguidores han ensayado con los lamentables sucesos acaecidos con ocasión de la Vuelta Ciclista lo que serán capaces de hacer cuando pierdan el poder. Son especialistas en crear muros: o lo llamas genocidio o eres un facha.

Utilizan la desgracia de los gazatíes para tapar la corrupción que, a modo de lodazal de arenas movedizas, los entierra más cada día.

Romper con Israel coloca a Ceuta y Melilla en situación de riesgo.