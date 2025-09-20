El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La fosa

Romper con Israel pone a Ceuta y Melilla en situación de riesgo

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Dice Juan Manuel de Prada que cada vez es mayor el número de zoquetes y fanáticos incapaces de distinguir los usos enunciativos y figurados del ... lenguaje. Esas hordas abanderas por el sanchismo que nos toca soportar, se abalanzaron en masa sobre el secretario general del PP Miguel Tellado por decir que hay que cavar la fosa del Gobierno. No es difícil deducir, salvo que se tenga complejo de cateto, que Tellado utilizó la expresión en su significado figurado, alejado de su acepción literal, apelando a su sentido metafórico. Ahora bien, eso requiere que el interlocutor tenga capacidad de interpretación, que no sea un borrego. Y eso parece que no abunda.

