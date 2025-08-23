Leí hace unos días un artículo de un escritor al que no podría calificar de conservador que bajo el título 'Arde lo público', hacía un ... recorrido por los montes, Las Médulas, la mezquita de Córdoba, las listas de espera, los precios, la Universidad, la vivienda, los enfermos de ELA. En fin, por el caos generalizado que viene ocasionando este Gobierno insoportable y nefasto que convierte el simple hecho de vivir en un acto heroico. Arde lo público, arde España y, obviamente, arde Asturias.

En Asturias, cuyo territorio prácticamente se puede divisar en su integridad cada vez que despegamos en avión, la política forestal se traduce en un conjunto ingente de limitaciones a través de una pléyade de instrumentos cuyo solo enunciado mete miedo: parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, zonas periféricas de protección, zonas de protección especial, Natura 2000, zonas de especial protección para las aves, lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de conservación. El solapamiento de estas medidas sobre un mismo territorio ha dado lugar a otro instrumento de gestión integral: los IGIS. Además, tenemos el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que agrupa la práctica totalidad de los montes demaniales .

¿Qué aportan estos instrumentos a la lucha contra los incendios forestales? Nada. Establecen prohibiciones en el uso de los recursos forestales y de los pastos sin ofrecer compensaciones económicas a sus propietarios, son una suerte de expropiación forzosa sin contraprestación. Se impide actuar en esos territorios, pero la Administración no hace nada. El legislador autonómico parte de la tesis de considerar al hombre rural como un potencial delincuente. Hablando de delincuentes. Cuidado con las acusaciones. Por su repercusión social, mediática y económica, en materia de incendios y de violencia doméstica, la presunción de inocencia se convierte en presunción de culpabilidad.

¿Qué dice Sánchez sobre estas desgracias? A regañadientes y después de diez días de pasotismo total, se ha dignado desplazarse a lugares previamente acotados; es decir, sin periodistas y sin ciudadanos que seguramente le repetirían aquello de «me gusta la fruta» y ha culpado de los incendios al cambio climático a la vez que ha ofrecido un gran pacto nacional, el mismo que ya prometió hace tres años y que duerme el sueño del olvido. Otra mentira más, y van… Sánchez apareció claramente desmejorado. Desconozco si ese aspecto trae causa en los problemas de corrupción que asedian a su familia, a su Gobierno y a su partido o si es que ve cercano su final y teme las consecuencias de rendición de cuentas ante la justicia cuando pierda la protección que le ofrecen determinados actores de la vida judicial. Ese día llegará y muchos esperamos verlo en el banquillo. Hay que limpiar el monte desbrozando, clareando, y de esa tarea no hay que descartar que, debidamente pertrechados y dirigidos, se encarguen los miles de ciudadanos perceptores de ingresos públicos en forma de salario social y subvenciones para que devuelvan a la sociedad parte de la contribución que reciben. El fuego, el agua y los gobiernos no conocen la misericordia.