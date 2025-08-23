El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Incendios

Ignacio Arias

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Leí hace unos días un artículo de un escritor al que no podría calificar de conservador que bajo el título 'Arde lo público', hacía un ... recorrido por los montes, Las Médulas, la mezquita de Córdoba, las listas de espera, los precios, la Universidad, la vivienda, los enfermos de ELA. En fin, por el caos generalizado que viene ocasionando este Gobierno insoportable y nefasto que convierte el simple hecho de vivir en un acto heroico. Arde lo público, arde España y, obviamente, arde Asturias.

