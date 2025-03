Asturias perdió una ley, pero yo gané una comida. En efecto, la iniciativa legislativa que con tanto esfuerzo, dedicación y mimo materializamos mi hija Marina ... y yo, con la inestimable colaboración de Flori Talavera, cumpliendo el encargo que tan encarecidamente nos habían hecho los agricultores y ganaderos asturianos, no superó el trámite de toma en consideración. Me estoy refiriendo a la iniciativa legislativa reguladora del Patrimonio Sensorial Rural Asturiano, que incorpora un inventario de todos los sonidos y olores que lo integran y que, por tanto, deben ser protegidos ante los ataques de turistas, neorurales y rurales reconvertidos.

Sabemos que el diputado al que confiamos la función de presentar la iniciativa por el alto grado de crédito de que goza en el mundo rural, Luis Miguel Venta Cueli, hizo todo lo posible para que sorteara los trámites del procedimiento legislativo sin sufrir daños irreparables, pero no pudo ser. La intolerancia, el sectarismo o la ignorancia, separada o acumulativamente, se interpusieron en su camino. Desde el mismo momento en que finalizamos la elaboración de la iniciativa, aposté con el equipo que no saldría adelante. Me hubiera gustado perder, pero tenía la absoluta certeza de que los tres elementos citados, clásicos de una ideología intransigente, iban a impedir el paso a una iniciativa buena para el mundo rural, exaltadora de sus valores, pionera a nivel nacional, e inofensiva presupuestariamente.

Porque, ¿qué tiene de malo una ley que resuelve un problema real que está padeciendo el mundo rural? ¿Qué tiene de malo una ley que es pionera en España y que sitúa al Parlamento Asturiano en el primer plano de la actualidad nacional por un tema absolutamente apolítico? ¿Qué tiene de malo una ley que rompe con el brocardo heredado del Canciller Otto Von Bismark de que las leyes son como las salchichas, vale más no saber cómo se hacen? Lo que interesaba de esta ley era, precisamente saber como se había hecho, porque era una ley hecha por el pueblo y para el pueblo, la democracia directa en estado puro. Además, era inocua porque no suponía ni aumento de gastos ni disminución de ingresos.

No existía una sola razón que justificara su rechazo radical, porque si la iniciativa adolecía de algún defecto, alguna incorrección o alguna imprecisión, nada hubiera impedido asumirla y proceder a su subsanación en el trámite de enmiendas o en el de ponencia. Las distintas fases del procedimiento legislativo están para eso, para mejorar la ley, para acomodarla a las sensibilidades de los distintos grupos parlamentarios. He asistido a ponencias en las que la ley entrante nada se parecía a la saliente.

Mi hija Marina se puso en contacto con el Presidente Barbón a través de su Instagram para comentar el tema y, en honor a la verdad, el Presidente contestó con celeridad y muy educadamente. Es más, nos invitó a hacerle una visita. Le honra y se lo agradecemos.

Pero ello no obsta para decir que hay que impedir que la intolerancia, el sectarismo o la ignorancia se apoderen del cerebro, porque, entonces, la enfermedad deviene incurable.