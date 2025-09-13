Este es el nombre del protagonista de nuestra columna de hoy sábado, siendo sus apellidos González Buelga. Jerónimo fue también el nombre del jefe indio ... de los apaches que luchó sin tregua contra los ejércitos mexicano y estadounidense. Su leyenda se extendió por todo el mundo hasta el punto de que ese nombre se utiliza como forma de adquirir valentía antes del salto en caída libre y también se identifica con espíritu de ataque y de nunca rendirse. Significa 'nombre sagrado'. Todas esas cualidades las reúne nuestro héroe que, además, preside una asociación cuyo acrónimo es Uracán (Unión Rural Allerana y Comarcas del Alto Nalón). Jerónimo y Uracán, (aunque sea sin 'h'), evidencian valentía y fuerza devastadora unidos, una mezcla explosiva.

Como explosiva es la personalidad de Jerónimo, pero su explosión no causa víctimas, solo pone a los destinatarios de su vehemencia ante el espejo de sus responsabilidades.

Conocí a Jerónimo durante mi etapa de letrado del Parlamento asturiano con ocasión de sus comparecencias en diversos procedimientos. Siempre me pareció un sujeto interesante por su sentido común y de la responsabilidad y por su pasión por Asturias que enfatizaba al acudir a la Junta General con boina y 'madreñes'.

Hoy Jerónimo es actualidad porque su preocupación por nuestra región le ha llevado a convocar a través de Uracán una mesa redonda en la que se van analizar «las graves consecuencias derivadas de los incendios que asolaron nuestra región días atrás y las posibles soluciones. En concreto se va a debatir la situación de los montes en Asturias, su pertenencia y modo de gestión, la incidencia de la exclusión de los dueños en su gestión y aprovechamiento y de una errónea regulación ambiental carente de conocimientos técnicos/científicos que excluye la experiencia y colaboración de los propietarios y habitantes de la zona, en la catástrofe producida por los incendios». En la convocatoria se invita a políticos de todo signo y al público en general, a fin de poder reflexionar y debatir medidas y propuestas a adoptar en el futuro que busquen el consenso y el protagonismo de los dueños y habitantes en la conservación, que deben ser debidamente compensados por ello ya que aportan su patrimonio a la consecución del bien común de la preservación ambiental, con sacrificio de sus bienes y derechos previamente consolidados.

Consideran los convocantes que una buena parte de los siniestros se habrían podido evitar , o en su caso, minimizar, de haber contado con la experiencia y conocimiento práctico de la gente de las zonas afectadas. En la mesa redonda participarán primeros espadas y eruditos en el tema: Pilar Martínez, abogada experta en medio ambiente y urbanismo; Juan Luis Rodríguez Vigil, cuyo dominio del mundo de los montes está sobradamente acreditado; Domingo Gómez, doctor ingeniero agrónomo, y Paco Castañares, experto en medio ambiente e incendios forestales. La mesa redonda se celebrará en los locales de la parroquia rural de Somao el próximo día 19 de septiembre, a las 18.00 horas, porque la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR), también quiere sumarse y colaborar en este importante evento.