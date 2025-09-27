Orlé, pueblo ejemplar

Así es. No me estoy arrogando las competencias de la Fundación Princesa de Asturias. En absoluto. Estoy proclamando que la Parroquia Rural de Orlé es ... un pueblo ejemplar, un pueblo modélico, digno de ser imitado, un pueblo sobresaliente y excelente.

Mi hija Marina y yo tuvimos el honor de ser invitados a los actos de celebración del 100 aniversario de creación de la parroquia y tuvimos ocasión de constatar en vivo y en directo la concurrencia de los calificativos citados en este pequeño núcleo de población del concejo de Caso.

Los actos comenzaron con el discurso de la presidenta de la parroquia, Ana Álvarez, una joven lugareña con un gran sentido de la responsabilidad, una entrega sin condiciones y una eficacia constatable por los que tenemos relación directa con la Federación de Parroquias Rurales de Asturias (FAPAR) en la que está integrada Orlé. A continuación tomó la palabra Miguel Baranda que desarrolló una conferencia documentada, minuciosa, trabajada, emotiva y completa en la que analizó la historia de la parroquia desde la apropiación del territorio por el poder señorial (1201) hasta nuestros días, poniendo especial énfasis en la constitución de la entidad local menor (1925) y su posterior transformación en Parroquia Rural (1989), adaptándose así a la nueva estructura territorial diseñada por nuestro Estatuto de Autonomía. Seguidamente intervino Elvira Zapico, vecina de la localidad, que hizo un conmovedor homenaje a quienes ostentaron la condición de presidentes de la entidad, que con su esfuerzo y dedicación consiguieron que Orlé mantuviera su identidad diferenciada hasta el día de hoy. Justo es recordarlos: José Lago Bartolomé (1925-1929); José Caldevilla Coya (1929-1932); Jaime Testón Cuesta (1932-1933); Francisco Bartolomé González (1933-1935); (de 1936 a 1943 estuvo interrumpida la actividad por la guerra civil); Antonio Lago Bartolomé (1945-1949); Manuel Moritán González (1949-1953); Manuel Martínez Martínez (1953-1960); Ramón González Quintana (1960-1964); Francisco Bartolomé González ( 1964-1971); José Antonio Moritán Muñiz (1975-1979); Jaime Testón Bartolomé (1979-1980); Juan Luis Álvarez Diego (1980-1987); Eloy Salas Muñiz (1987-1991); José Manuel Santos Diego (1991-1999); Roberto Lago Diego (1999-2001); Luis Francisco Santos Bartolomé (2001-2003); Javier Coya Sánchez (2002-2007); Alicia Santos García (2007-2011); Roberto Fontán Álvarez (2011-2016); Araceli Muñiz Lago (2016-2023); Ana Álvarez Santos (2023).

Finalizadas estas intervenciones, todos los asistentes nos trasladamos a una finca cercana en la que representamos con figuras humanas el nombre de Orlé. Fue este un acto clara y justamente reivindicativo porque como ya patenticé en anteriores ocasiones, el Principado de Asturias ha cambiado el nombre de Orlé por el de Orllé. Este cambio es ilegal, porque se ha adoptado careciendo de competencia para ello, ya que nuestro Estatuto de Autonomía limita en su artículo 10.1.2 la competencia para cambiar las denominaciones a los concejos, nunca a las Parroquias Rurales. Pero es que, además, el nombre se cambió sin dar trámite de audiencia a la Parroquia y en contra de numerosos estudios toponímicos, lingüísticos, etnotoponímicos y etnográficos. Orlé es el único nombre tradicional, el arraigado y el respetado en la memoria popular.

Lo actos, como es habitual, finalizaron con una comida de hermandad, en el transcurso de la cual quedó claro que la Parroquia no cejará en su empeño de recuperar su nombre histórico.