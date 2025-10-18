El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un presidente repudiado

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La acción de repudiar implica un rechazo fuerte y vergonzoso respecto a una persona por su conducta amoral, antiética, ignominiosa e indigna. Es un rechazo ... tajante, claro, evidente, frontal y está asociado, sobre todo si se trata de un personaje público, con el sentimiento de que los actos de esa persona, además de ser moralmente inaceptables, son contrarios al interés público, al bien común y se encuentran en la frontera del delito. Sánchez –de quién otro podríamos hablar– es el único presidente de la historia repudiado sistemáticamente por el pueblo en todos los actos públicos en los que participa y ello a pesar de que los organizadores tratan de mantener los escenarios lo mas alejados posible de la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna
  3. 3 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6

    Adrián Barbón se reúne con el embajador chino para «desatascar» el proyecto de la fábrica de BYD
  7. 7

    Estos son los sectores que tiran del empleo en Asturias
  8. 8 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  9. 9

    Casi mil asturianos fallecieron desde enero a la espera de una ayuda a la dependencia
  10. 10 Muere Ace Frehley, uno de los fundadores de Kiss, tras sufrir una trágica caída

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un presidente repudiado