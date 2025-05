Primer Sánchez procesado

Y quizá no sea el último. No es descartable pensar que cuando se levanten las alfombras del Palacio de La Moncloa surjan sorpresas que puedan ... llevar al otro Sánchez ante los tribunales. Temas como Pegasus, el giro radical en el tema del Sáhara, las relaciones con Venezuela, el rescate de Air Europa, el uso de los fondos europeos, de las subvenciones y un sinfín de asuntos más, pueden deparar sorpresas muy desagradables porque jurídicamente es impensable que un presidente pueda acumular todo el poder y salir indemne.

De momento hay un Sánchez procesado. Y dará igual que se sobresea el procedimiento o que salga absuelto porque todos hemos podido comprobar su nivel intelectual, su capacidad para improvisar y su facilidad de palabra en el interrogatorio al que fue sometido por la jueza actuante. Sabrá dirigir orquestas pero su talento pedagógico y comunicativo quedaron en evidencia.

Al hilo de este asunto, el presidente de la Diputación de Badajoz, también procesado, el llamado por los medios 'Aforeitor', dio un salto mortal y sacrificando a compañeros de partido que de él dependían o lo que es lo mismo, con un evidente abuso de poder, buscó salir del área de influencia de la jueza del caso haciendo precisamente lo contrario de lo que había proclamado días antes, es decir, mintiendo al más puro estilo de Sánchez, auténtico muñidor de esta operación ignominiosa e insultante.

La operación le ha salido bien. El artículo 20.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados dispone que: «Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento en que el Diputado sea proclamado electo» (…), dictum que reproduce el artículo 15.2 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura y, por tanto, 'Aforeitor' goza de las prerrogativas del cargo –inviolabilidad e inmunidad– desde el mismo momento en que retira la credencial y se convierte en diputado electo.

La claridad de la disposición reglamentaria obvia cualquier necesidad interpretativa, aunque a mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el tema tomando como día inicial para la adquisición de las prerrogativas el momento de la proclamación de los resultados electorales. En todo caso, es un ejemplo de libro de fraude de ley.

Pero, aún así, al sanchismo no dejan de crecerle los enanos. Le espera un mal final para el que hace méritos cada día. El caso 'Leyre cloaca' no deja de sorprendernos cada mañana con noticias que evidencian lo bajo que ha caído el sanchismo hasta hundirse en el fango del que resultará muy difícil salir ileso. He tenido ocasión de oír las declaraciones de Tomás Gómez en las que expresaba su opinión sobre Sánchez, con el que convivió codo con codo durante veinte años y la verdad es que pone los pelos de punta pensar que tenemos un presidente capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. ¿En nombre de quién actúa 'Leyre cloaca'? Cuando se compruebe, será el fin del sanchismo.

«El sujeto ideal del totalitarismo no es el nazi convencido, sino el hombre para quien ya no hay distinción entre verdad y mentira» (Hannah Arendt).