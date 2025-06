Progresistas sin vergüenza

Comenta Compartir

Nos hicieron creer que el progresismo era estar vinculado a una sociedad justa y equitativa, a ser feminista, a la sostenibilidad ambiental, pero parece que ... no. Para la mayoría progresista esta corriente consiste en ir de putas, intercambiarlas, colocarlas en las empresas públicas y robar a manos llenas. La mayoría del Congreso, a pesar de los facinerosos, machistas y puteros que alberga el PSOE en su seno, va a seguir apoyándolo. Lo esperaba de los delincuentes, de los herederos de ETA, de los secesionistas catalanes, pero no del PNV que con su actitud se nos muestra como un partido innoble, inmoral, pura basura ética. Lamentablemente, el Congreso es un mercado persa en el que conviven un encubridor, unos cómplices y un conjunto variopinto de receptadores que se aprovecharán, una vez más, de la fragilidad de un Gobierno presidido por un impresentable. El encubridor es, obviamente, Sánchez que hace meses que conoce la gravedad de las actuaciones de esta trama y las alcahuetó, cesando a Ábalos pero aforándolo como diputado. Qué no sabrá. De hecho, Cerdán quiso comprarle el silencio con dádivas con cargo al erario público.

Ante este panorama desolador, humillante e insoportable que haría caer al Gobierno incluso en los países tercermundistas, aún hay ministros que usan argumentos infumables. Así lo hace la ministra de Hacienda , que con su lenguaje chabacano, ordinario y barriobajero, pone en duda la gravedad del informe de la UCO. Se sigue utilizando como amenaza el miedo a la derecha. Somos muchos lo que ansiamos su aterrizaje en el Gobierno porque no parece que sus promesas de acabar con la migración ilegal, con los okupas, de restablecer el orden y el respeto institucional, de mantener el estado del bienestar, de crear viviendas, sean inquietantes para la gente de bien. Eso ya no cuela. El PP ya pagó sus culpas con la pérdida del Gobierno. Ahora le toca al PSOE. Se cumple una vez más el axioma 'la corrupción acompaña al hombre como la sombra al cuerpo'. Hablando de axiomas. En mis tiempos de funcionario y a partir de la experiencia adquirida, elaboré varios. Quizá el que más éxito tuvo por su difusión fue el que proclama que «no hay políticos corruptos sin funcionarios permisivos», perfectamente aplicable a los casos de corrupción protagonizados por socialistas de pro como Koldo, Ábalos y Cerdán. ¿Quiénes son los cargos de libre designación y de designación libre que colaboraron para que los tres cerditos colocaran como empleados públicos a las prostitutas de las que, al menos dos de ellos, se servían? Hay que identificar a los responsables individuales, que deberán ser investigados, expulsados de la función pública, juzgados y encarcelados. Por cierto, Santos Cerdán desde que dijo que abandonaba el escaño hasta que lo abandonó, tuvo tiempo suficiente para destruir pruebas. Incluso se vio a un mensajero llevar a su casa un disco duro. Ábalos, Koldo y Cerdán, cuando planee sobre ellos la amenaza de la cárcel, cantarán y aunque no lo quieran, contribuirán a restablecer la dignidad de España como país que pasa por la investigación, el procesamiento, el enjuiciamiento y la condena de Sánchez.

