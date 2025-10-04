El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Sánchez: un descrédito para la democracia

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Son muchos y variados los parámetros que se utilizan para medir la salud democrática de un país y diferentes los resultados que arrojan según quién ... encargue los estudios o quién ostente el mando en la institución que los realice. Para mí, las circunstancias que deben tenerse en cuenta son, fundamentalmente, las siguientes: ausencia de corrupción; gobierno transparente; división de poderes y, por tanto, independencia del poder judicial; existencia de límites al poder; seguridad ciudadana; políticas que aseguren el bienestar de la ciudadanía y control de fronteras. Hay muchas más, pero son anclares de las citadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  2. 2

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  3. 3 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  4. 4 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  5. 5 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  6. 6

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  8. 8

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'
  9. 9

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  10. 10 ¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez: un descrédito para la democracia