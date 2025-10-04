Sánchez: un descrédito para la democracia

Son muchos y variados los parámetros que se utilizan para medir la salud democrática de un país y diferentes los resultados que arrojan según quién ... encargue los estudios o quién ostente el mando en la institución que los realice. Para mí, las circunstancias que deben tenerse en cuenta son, fundamentalmente, las siguientes: ausencia de corrupción; gobierno transparente; división de poderes y, por tanto, independencia del poder judicial; existencia de límites al poder; seguridad ciudadana; políticas que aseguren el bienestar de la ciudadanía y control de fronteras. Hay muchas más, pero son anclares de las citadas.

Indudablemente, si aplicamos este baremo al sanchismo, no nos serviría la cuantificación de cero a diez, tendríamos que ampliarla generosamente en su límite inferior.

La corrupción lo invade todo: la familia y el partido. Da igual que las sentencias finales sean absolutorias porque hemos descubierto hasta dónde son capaces de llegar. Begoña, sin titulación universitaria, ha pasado a dirigir una cátedra a partir de los correos enviados desde La Moncloa por una empleada pública designada a dedo para mantener su agenda privada. ¿Es malversación? Qué más da, es tergiversación, es manipulación, es falta de ética y de principios. ¿Hubiera alcanzado la cátedra por sus inexistentes méritos de no ser la mujer del Presidente? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Es una cuestión de interés público desalojarlos. Hay que recuperar la dignidad de la institución. Lo de los sucesivos secretarios generales del partido es vergonzoso, irritante y vomitivo.

La transparencia es saber por qué, cómo, qué y cuánto. La del gobierno brilla por su ausencia. Los pactos con los etarras, con los secesionistas y con los separatistas, son opacos y desconocidos. Qué decir del Sahara, de Marruecos o del envío de un buque de la Armada para «proteger» a unos ociosos irresponsables con afán de protagonismo, que lo único que consiguieron es que Colau hable en español.

La división de poderes brilla por su ausencia. Los ataques a los jueces que encausan a los corruptos cercanos, son constantes. Las loas a los que lo hacen con los rivales, permanentes.

¿ Y la seguridad pública? Hay ciudades en las que los delincuentes se apoderaron de la calle. El ejemplo más patente nos los ofrece Barcelona.

En lo que atañe al bienestar de la ciudadanía y al control de fronteras, los datos son escalofriantes. Somos el país de la Unión Europea con mayor índice de paro, sobresaliendo el juvenil. Comprar o alquilar una vivienda es un objetivo inalcanzable. El nivel de impuestos es claramente abusivo.

Lo de la migración descontrolada claro que es un problema. ¿Cuántos más caben? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los mantenemos indefinidamente a base de subvenciones? ¿Hasta cuando resistirá el sistema? Bien por los que entran legalmente con un contrato de trabajo, pero ¿y el resto? Las encuestas ponen de manifiesto que el partido que incluya en su programa medidas serias contra este fenómeno, ganará las elecciones.

Sánchez es un descrédito para la democracia española. Con este panorama y sin presupuestos, proclamar que va a repetir es una ofensa al sistema y al estado de derecho, un insulto a los ciudadanos y una falta de ética y de vergüenza.