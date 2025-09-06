El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La suerte de Pinos

Ignacio Arias

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Vaya por delante que 'Pinos' no es el nombre ni el apellido de un amigo del que yo quiera ocuparme para destacar su dicha al ... haber sido agraciado con el primer premio de la lotería nacional. En absoluto. Pinos, o mejor, La Suerte de Pinos, es una figura del Derecho Consuetudinario vigente en veintitrés municipios de Soria y nueve de Burgos que hace referencia a un sistema tradicional de reparto vecinal de aprovechamientos forestales de madera en las comarcas de Pinares Soria-Burgos y Pinares Llanos de Almazán, mediante lotes o suertes, cuyos beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos de vinculación y arraigo o de permanencia , según las costumbres de cada lugar y que tienden a garantizar su vinculación con la localidad, lo que contribuye a generar un sentimiento de pertenencia local. Los encargados de elaborar y mantener el padrón de beneficiarios son los propios ayuntamientos o entidades locales.

