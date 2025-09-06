Vaya por delante que 'Pinos' no es el nombre ni el apellido de un amigo del que yo quiera ocuparme para destacar su dicha al ... haber sido agraciado con el primer premio de la lotería nacional. En absoluto. Pinos, o mejor, La Suerte de Pinos, es una figura del Derecho Consuetudinario vigente en veintitrés municipios de Soria y nueve de Burgos que hace referencia a un sistema tradicional de reparto vecinal de aprovechamientos forestales de madera en las comarcas de Pinares Soria-Burgos y Pinares Llanos de Almazán, mediante lotes o suertes, cuyos beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos de vinculación y arraigo o de permanencia , según las costumbres de cada lugar y que tienden a garantizar su vinculación con la localidad, lo que contribuye a generar un sentimiento de pertenencia local. Los encargados de elaborar y mantener el padrón de beneficiarios son los propios ayuntamientos o entidades locales.

La estrecha vinculación de los integrantes del padrón con el bosque ha creado una comunidad que no solo vive del monte (madera, caza, setas, turismo), sino que lo protege activamente, tal como han señalado desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que añaden que la fórmula incluye coordinación entre instituciones, sistemas de prevención y vigilancia continuada. ¿Alguien da más? ¿En qué consiste este sistema? En el sorteo entre los vecinos del padrón de unas porciones, lotes o suertes del aprovechamiento de maderas en pinares de propiedad municipal. Durante mucho tiempo el reparto se materializada en especie, es decir en madera, aunque hoy día y con el objeto de atender las necesidades y tareas de gestión y aprovechamiento del bosque, se ha pasado a la confección de lotes multivecinales que una vez vendidos, dan lugar al reparto del dinero obtenido.

La Suerte de Pinos se integra en la vida económica de la comunidad como una práctica social y económica, como un medio de vinculación con el medio forestal, en un ejercicio de desarrollo sostenible y como instrumento de combate contra la despoblación, en cuanto beneficia a los habitantes que real y efectivamente residen en las localidades ubicadas en los municipios en los que esta costumbre sigue vigente. Sus primeras referencias documentales datan del siglo XVI, si bien las Cartas Pueblas que dan fe de su origen, se remontan a la Edad Media. Hoy día esta costumbre se ha positivizado a través de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Montes de la Comunidad de Castilla y León. En diciembre de 2024 la Suerte de Pinos fue declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. Esto es lo que explica que Soria no se queme a pesar de contar con una enorme masa forestal.

El contenido práctico de esta figura es equivalente mutatis mutandis al sistema de gestión de nuestros Montes Vecinales en Mano Común, a cuyo reconocimiento es tan reacio el Gobierno de Asturias. En ambas instituciones, se trata de involucrar a los vecinos en la gestión del monte para librarse del acoso de las llamas. Mientras el fuego hace de las suyas, Asturias prepara el mayor ensayo para la semana laboral de cuatro días. La Comunidad más pobre de España, liderando la mangancia. No entiendo nada.