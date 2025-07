Toponimia y parroquias rurales

Hoy voy a ocuparme de un tema doméstico, pero muy importante para las personas afectadas. Como siempre, comenzamos aclarando los términos. La toponimia, dicho en ... términos vulgares, tiene por objeto el restablecimiento de las denominaciones tradicionales e históricas de pueblos y lugares. Las parroquias rurales son entidades locales, con personalidad jurídica propia. Pues bien, para los que padecemos una enfermedad que hemos bautizado como 'asturadicción' constituye un inmenso placer recorrer los distintos pueblos de Asturias y leer en los indicadores de cada uno de ellos su denominación tradicional, acompañada, en ocasiones, de la bilingüe, aunque a veces aquella suene ridícula e induzca a confusión.

Pero la recuperación de las denominaciones tradicionales, para ser aceptada, tiene que reunir dos condiciones: que se trate de las denominaciones tradicionales y que sean aceptadas sin reparos por los lugareños de los distintos enclaves. Yo, como jurista, añadiría dos más: que se respeten los procedimientos y que se ostente competencia para el cambio. Siendo esto así, hay un caso flagrante en el que se incumplen todas las exigencias referidas. Me estoy refiriendo a la Parroquia Rural de Orlé, a la que se le ha cambiado el nombre por el de 'Orllé', vulnerando todos los estudios toponímicos, lingüísticos, etnotoponímicos y etnográficos existentes que abogan por el respeto del topónimo 'Orlé', por ser el único oficial de la parroquia, por ser el tradicional, el arraigado y el respetado en la memoria popular.

Pero el desbarre no se queda en el desprecio de todos los estudios científicos y de los informes periciales de personalidades de reconocido prestigio. El nombre se cambia inaudita parte, vulnerando el procedimiento establecido que obliga a dar trámite de audiencia a las entidades locales afectadas, trámite que se omitió respecto a la parroquia rural de Orlé que, como tal parroquia, tiene la consideración de entidad local y que en ningún momento tuvo ocasión de pronunciarse sobre el particular. Siendo este incumplimiento grave, lo sorprendente, lo que colma cualquier capacidad de asombro es que, además, el cambio se efectúa careciendo de competencia para ello. Sí, querido lector. El Principado de Asturias carece de competencia para cambiar la denominación de las parroquias rurales, solo la tiene para alterar la de los concejos. Lo dice claramente nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 10.1,2. Y no es que los redactores del Estatuto desconocieran la existencia de las parroquias rurales, pues a ellas se refiere el propio Estatuto en su artículo 6. Es que o bien se olvidaron de ellas o bien consideraron que al ser herederas de las antiguas entidades locales menores, su denominación ya respondía toponímicamente hablando a los criterios históricos y tradicionales. Lo cierto y determinante es que el acto por el que se cambia la denominación de 'Orlé' por la de 'Orllé', incurre en nulidad radical y, por tanto, el Principado de Asturias debería proceder de oficio y de inmediato a restablecer la legalidad conculcada. En otro caso, serán los tribunales los que se pronuncien.

Equivocarse es humano, pero perseverar en el error…