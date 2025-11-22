El término tsunami, de origen japonés, hace referencia a una ola gigante de más de 15 metros de altura que arrasa con todo que lo ... que encuentra. El maremoto es un seísmo cuyo epicentro se encuentra en el fondo del océano y que genera una columna de agua que provoca un tsunami. La corrupción que rodea al sanchismo ¿es tsunami o maremoto? Difícil interrogante. Ciertamente, la corrupción sanchista se ha llevado por delante todos los valores éticos y morales que deberían presidir la función pública. En eso, se parece a un tsunami. Pero no es menos cierto que el efecto tsunami tuvo su epicentro en el Peugeot del que surgió esa columna de corrupción que ha provocado la destrucción de todos los valores de nuestra democracia.

Debo confesar que me reivindico como poseedor de un fino olfato jurídico. La sentencia de Álvarez-Cascos la adelanté una semana antes de hacerse pública. En el caso del Fiscal General lo hice el mismo día en que testificaron los periodistas del régimen. Flaco favor le hicieron. De ello pueden dar fe los numerosos amigos que apostaron una comida por la inocencia del susodicho y que me sitúan ante la difícil tarea de romper mi agradable rutina de comer en casa. En fin, todo sea por el final de este régimen corrupto.

Curiosamente el fallo de la sentencia se hace público el mismo día de la muerte de Franco. Yo, si fuera sanchista, me olvidaría del personaje porque es indudable que les trae muy mala suerte. Por cierto, murió plácidamente en la cama.

Debo confesar que me alegro con esta sentencia. No soporto a los lacayos, ni a los lameculos, ni a los amorales. ¿Quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado? En fin, Ayuso 1, Sánchez 0. Y van …

Cuando cambie el régimen habrá que reconocer el importantísimo papel que han desempeñando la mayoría de los jueces y magistrados -no todos- que actúan con objetividad y profesionalidad, inmunes a la presión del régimen. Mi más sincera enhorabuena al magistrado Ángel Hurtado por la impecable instrucción del caso.

El tsunami y el maremoto no finalizan con el Fiscal General. Cerdán está acorralado por el informe de la UCO. Eso sí, tiene suerte, sale de prisión cuando comienzan las rebajas en el Corte Inglés. Ábalos y Koldo al borde la cárcel. 24 y 19 años, respectivamente, les pide el fiscal. Solo 7 para Aldama por colaborar con la justicia. Tengo la certeza absoluta de que Ábalos y Koldo aprovecharán los pocos días de libertad que les quedan para asistir a clase de solfeo , poner sus cuerdas vocales a punto y emplearse a fondo en el noble arte de cantar sin desafinar. Lo harán, seguro. Pasar el resto de sus días en prisión es duro de asimilar. Y cuando canten Sánchez quedará al borde de la imputación. Todos lo saben.

Begoña, David, el candidato a la Junta de Extremadura, con el que, por cierto, el caradura comparte mitin… Qué más hace falta para que el maremoto y el consiguiente tsunami arrasen a toda esta patulea. El lodazal en el que está sumido el sanchismo produce un hedor insoportable al que es preciso poner fin.