El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Alfred Nobel gana el Premio Planeta

Todos los galardones están entreverados por la política, el dinero, los gustos personales, el mercado, las relaciones públicas

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Quizás el premio Nobel haya perdido un poco de caché, sobre todo tras darle el galardón de literatura a Bob Dylan (por perder, incluso ha ... perdido cotización rechazar el Nobel, en plan Sartre, porque suena impostado). También, quizás, el Nobel haya cometido errores garrafales desde sus primeros pasos, cuando en 1901 premió a Sully Prudhomme en vez de a León Tolstoi (tampoco se lo dieron a Émile Zola, Paul Valéry, James Joyce, Juan Marsé, Torrente Ballester o Alfonso Reyes). Quizás se haya dejado enredar demasiado por la política o por lo que es 'popular' en su momento o por las literaturas marginales o indígenas (ahí sigue el gran Stephen King esperando que le llamen). Quizás, en general, haya demasiados premios de cualquier cosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  8. 8 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10

    Juan Merediz emulará la gesta de Pedro Menéndez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alfred Nobel gana el Premio Planeta

Alfred Nobel gana el Premio Planeta