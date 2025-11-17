Alfred Nobel gana el Premio Planeta

Quizás el premio Nobel haya perdido un poco de caché, sobre todo tras darle el galardón de literatura a Bob Dylan (por perder, incluso ha ... perdido cotización rechazar el Nobel, en plan Sartre, porque suena impostado). También, quizás, el Nobel haya cometido errores garrafales desde sus primeros pasos, cuando en 1901 premió a Sully Prudhomme en vez de a León Tolstoi (tampoco se lo dieron a Émile Zola, Paul Valéry, James Joyce, Juan Marsé, Torrente Ballester o Alfonso Reyes). Quizás se haya dejado enredar demasiado por la política o por lo que es 'popular' en su momento o por las literaturas marginales o indígenas (ahí sigue el gran Stephen King esperando que le llamen). Quizás, en general, haya demasiados premios de cualquier cosa.

No obstante, la historia que subyace tras los galardones de Estocolmo es apasionante. Y comienza con una explosión en 1864, en el pueblo sueco de Heleneborg, en el laboratorio de la familia Nobel, en el que murió el hermano pequeño de Alfred. Todo fue debido a una manipulación incorrecta de la nitroglicerina.

Alfred Nobel, como buen visionario, no se dejó arredrar y continuó con sus experimentos hasta ser capaz de manejar con eficacia la nitroglicerina, y de inventar la dinamita y otros potentes explosivos. La nitro era heredera del fuego griego, la pólvora y el algodón pólvora, y se trataba del invento de un italiano, Ascanio Sobrero, aunque fue Nobel quien convirtió aquella sustancia impredecible en una herramienta comercial (de hecho, le dio trabajo al italiano en una de sus fábricas, e incluso le erigió una estatua). En mayo de 1862 logró detonar la nitroglicerina por primera vez, gracias a un tubo de hojalata, un poco de pólvora y una mecha. A partir de ahí, demostraciones para el ejército sueco, voladuras de rocas, perfeccionamiento del mecanismo detonador y, en 1864, comercializó el primer cilindro de madera de cinco centímetros, que bautizó como el Encendedor de Nobel.

Y la carrera continúa: montó una fábrica flotante en el lago Mälaren, no lejos de Estocolmo. Como científico, estaba seguro de que la nitroglicerina sería un avance para la industria de la minería y la construcción de túneles ferroviarios, pero aún tenía que aprender mucho sobre su comportamiento en diferentes condiciones (y, sobre todo, el transporte: recordar la película 'El salario del miedo', 1953, de Henri-Georges Clouzot, y su carretera con baches). Recordar también barbaridades como que cuando la nitro se congelaba, los mineros, desconocedores de lo que tenían entre manos, la descongelaban junto al fuego y aceleraban el proceso golpeando las latas con hachas de hierro. O cuando la transportaban en carretas, los conductores la utilizaban como aceite para aliviar el chirrido de las ruedas («Dios es el guardián de los necios», dijo luego un pionero sueco de la construcción).

Además, existían las guerras de las patentes, traiciones de socios, catástrofes varias (pocas, a juzgar por el cuidado que tenían), oleadas de regulaciones restrictivas, el choque con su padre por la paternidad del invento, a lo que se añadía el temperamento sombrío y solitario de Alfred Nobel. A pesar de todo, el negocio se expande: Noruega, Finlandia, Alemania, Estados Unidos…

Ante el enorme problema del transporte, Nobel logra mezclar la nitro con sílice porosa, dando un compuesto sólido y más estable: había creado la dinamita (posteriores experimentos dan como resultado la gelignita y la balistita). Pronto sus fábricas producían miles de toneladas al año, y entre 1867 y 1874 fundó doce empresas de explosivos en diez países diferentes. La paradoja se traduce en que Alfred, un pacifista que detestaba la guerra, se convierte en uno de los mayores agentes de destrucción de la historia. Para finales de la década de 1880, ya tenía una nueva obsesión: la paz. A su muerte, en 1896, ciertamente perturbado por las implicaciones de lo antedicho, instituye en su testamento, entre otros premios, el Nobel de la Paz.

Una medalla de oro, un diploma, y un milloncito de euros. No está mal. Ningún escritor, científico, físico, médico, etc, diría que no. Lo que no quita para que siga teniendo la impresión de que los Nobel ya no son lo que eran. El de John Steinbeck va a misa, sí, pero el de Obama es un sinsentido. Supongo que los profesionales de las distintas ramas premiadas tendrán sus polémicas, igual que yo pienso que el Nobel de Annie Ernaux es un galardón político; el de Rudyard Kipling tiene peso; el de Henryk Sienkiewicz no lo entiendo; el de Jon Fosse me aburre; el de Gao Xingjian es por darle algo a los chinos; el de Mijaíl Shólojov es porque, oye, no todo el mundo es capaz de escribir una novela de dos mil páginas; el de Camilo José Cela es porque se lo merece; el de Ivo Andric es porque acertaron; el de Winston Churchill es porque los ingleses ganaron la guerra; el de Toni Morrison por la cuota afroamericana, o sea, negra… y sería un no acabar. Por cierto, 103 hombres contra 18 mujeres: igual esto hay que revisarlo, porque faltan Joyce Carol Oates, Karen Blixen, Iris Murdoch, Hilary Mantel, Anna Ajmátova, María Zambrano, Emilia Pardo Bazán…

Finalmente, y aunque el Nobel ya no tenga el peso que tenía, quizás lo que nos guste es el follón, la queja, el escándalo, ese árbitro que no vio la falta, ese otro que peca de casero. Todos los premios están entreverados por la política, el dinero, los gustos personales, el mercado, las relaciones públicas. Los premios pertenecen al César, no a Dios, y que recaiga en la persona equivocada puede que cuente tanto como que recaiga en la persona adecuada, todo en aras de mantener vivo el debate. En ocasiones, incluso que no te den un premio te confiere un sello de grandeza. Y, en este sentido, por dios, dejen ya en paz al pobre Juan del Val. No le odien, no le troleen, no le lean, lo suyo no es la literatura, es otra cosa (de hecho, el mismo Alfred Nobel escribía cosas muy malas y le podían haber dado el Planeta). Enhorabuena por la pasta y la promo, don Juan, continúe así, y no se auto engañe, porque si no tendría un problema. Y al resto de mis lectores les recomiendo que, si quieren leer algún premio Planeta, lean el de Juan Marsé, el de Ramón J. Sender, el de Tomás Salvador, el del año 1954 en que quedó finalista Ignacio Aldecoa, con 'El fulgor y la sangre' (nada menos), o el de 1984, con Raúl Guerra Garrido también de finalista con 'El año del Wolfram'. Era otro planeta…