Gaspar Meana

El ethos literario

Intento, aprender de vuestra precisión, honestidad literaria, capacidad de reflexión, esfuerzo: soy un aprendiz, lo seré hasta el final, humilde, pero ambicioso, un combate en el que me levanto cada día, de madrugada, para pelear en el teclado

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:13

Hace poco, Leonardo Padura escribió en 'El País' un hermoso artículo sobre sus referencias literarias y, en un homenaje a Vargas Llosa en Casa América, ... volvió a contar la anécdota de cómo se acercó a él en Barajas para hacerle el tributo debido de un fan. Se presentó y le dijo: «Maestro, soy un escritor cubano. Y sólo quería decirle que cada vez que comienzo a escribir una novela, me vuelvo a leer 'Conversación en La Catedral'… Con usted siempre aprendo algo sobre estructuras». Ese fue un pasaporte para que don Mario le dedicase una sonrisa antes de salir disparado hacia su vuelo. Qué importantes las referencias para un escritor, y también ser conscientes de los magisterios que nos han llevado hasta aquí. Alejo Carpentier aconsejaba no sacar a relucir a los maestros que nos habían influido, por no desvelar las costuras, pero yo creo que el homenaje es necesario, y hasta terapéutico (aunque don Alejo cumplió su norma: disparó contra el surrealismo, pero nunca habló de su relación literaria con Pierre Mabille, autor de 'Le miroir du merveilleux', obra capital en su futura concepción de «lo real maravilloso americano»).

El ethos literario