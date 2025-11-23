El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas

Todo el mundo quiere a Daisy Jones

La serie 'Daisy Jones & The Six' es la historia de una banda de rock, ascenso y caída, con todos los clichés del género: egos revueltos, drogas, alcohol, turbulentas giras, creatividad, sexo desaforado. Como dios manda

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:47

Siempre me acerco con mucha cautela a las adaptaciones de novelas. En este caso, era una serie, 'Daisy Jones & The Six', basada en el libro ' ... Todos quieren a Daisy Jones', escrito por Taylor Jenkins Reid (Blackie Books). La novela me había gustado, así que me enchufé a Prime y le hice una entrada a la serie. Básicamente, es la historia de una banda de rock, ascenso y caída, con todos los clichés del género: egos revueltos, drogas, alcohol, turbulentas giras, creatividad, sexo desaforado. O sea, como dios manda. Estamos en los sesenta, con la Contracultura a toda máquina, y Daisy es una chica con talento que termina juntándose con una banda de dos hermanos, Billy y Graham. Billy Dunne es el macho alfa, la pared contra la que choca Daisy, pero también el «ni contigo ni sin ti» que actúa como motor y catarsis de la creatividad musical. Alrededor, los damnificados de tal titanomaquia: la mujer de Billy, Camile; Eddie, el bajista; Karen, la teclista; Warren, el batería; el antedicho Graham, guitarrista…

