Todo el mundo quiere a Daisy Jones

Siempre me acerco con mucha cautela a las adaptaciones de novelas. En este caso, era una serie, 'Daisy Jones & The Six', basada en el libro ' ... Todos quieren a Daisy Jones', escrito por Taylor Jenkins Reid (Blackie Books). La novela me había gustado, así que me enchufé a Prime y le hice una entrada a la serie. Básicamente, es la historia de una banda de rock, ascenso y caída, con todos los clichés del género: egos revueltos, drogas, alcohol, turbulentas giras, creatividad, sexo desaforado. O sea, como dios manda. Estamos en los sesenta, con la Contracultura a toda máquina, y Daisy es una chica con talento que termina juntándose con una banda de dos hermanos, Billy y Graham. Billy Dunne es el macho alfa, la pared contra la que choca Daisy, pero también el «ni contigo ni sin ti» que actúa como motor y catarsis de la creatividad musical. Alrededor, los damnificados de tal titanomaquia: la mujer de Billy, Camile; Eddie, el bajista; Karen, la teclista; Warren, el batería; el antedicho Graham, guitarrista…

La gracia de la novela es que era coral, una serie de entrevistas a toro pasado, imitando un documental, con unos componentes de la banda con vidas que han evolucionado de manera diferente. El objetivo es saber por qué el grupo, en el momento álgido de su carrera, con millones de fans enloquecidos, con las canciones colocadas en los números uno, acaba por separarse en plena gira. La serie es adictiva, como lo es su protagonista, Riley Keough, una belleza magnética, con un talento que ya demostró en 'El diablo a todas horas' (Antonio Campos, 2009), basada en la novela de Donald Ray Pollock (no dejen de leer sus cuentos de Knockemstiff o su wéstern 'El banquete celestial'), o en la serie 'The Girlfriend Experience' (como curiosidad: es nieta de Elvis Presley). Los testimonios se van cruzando, gente del mundo discográfico, amigos, amantes; la trama se va retorciendo, estirando, las luchas de poder, los piques, las pasiones, acaparando tu atención de forma que quieres siempre más turrón.

Resulta atractivo contemplar el ambiente roquero de la época, salas como el Troubadour o el Whisky a Go-Go, tan importantes para los músicos a lo largo de décadas, rock, new wave, punk, metal, grunge. En uno y otro tocaban Jimmi Hendrix, The Byrds, Them, Led Zeppelin, Frank Zappa, Cream, y tantos otros. Fue en el Whisky donde Jim Morrison, puesto hasta arriba de LSD, improvisó aquella estrofa edípica durante los doce minutos de 'The End' en que quería matar a su padre y follar a su madre (fueron despedidos ipso-facto). Y para sumergirte en el ambiente lisérgico del momento, siempre recomiendo las memorias de Robert Stone, 'Prime Green: Remembering the Sixties', que tiene una página final inolvidable, y 'The Electric Cool-Aid Acid Test' de Tom Wolfe. Asimismo, aparece el Chateau Marmont, hotel gótico y decadente, tan lleno de leyenda: los Zeppelin entraban con la Harley hasta la recepción; Judy Garland cantaba acodada en el piano cada noche, muy mamada; John Belushi murió allí por sobredosis, y John Frusciante, de los Red Hot Chili Peppers, casi la palma por lo mismo; Lindsay Lohan dejó a deber 6.000 dólares después de pasarse varios meses armándola en su habitación; Olivier Zahm montaba unas orgías de aquí te espero; Helmut Newton se mató al estrellar su Cadillac contra uno de sus muros (previo infarto)… En fin, qué sería del arte sin estos cuentos de exceso.

Volviendo a lo que íbamos: 'Daisy Jones & The Six'. En la serie, los conciertos son estupendas puestas en escena, absolutamente creíbles. Los traumas de sus protagonistas, sus ambiciones, sus frustraciones, incluso sus infidelidades son un combustible de alto octanaje que tanto lanzan el cohete hacia la estratosfera como lo hacen explotar cada poco. Interesantes la figura del productor, Teddy Price, como malabarista que tiene que mantener todas esas bolas en el aire para que se pueda grabar un disco, o la del manager, Rod Reyes, otro hacedor de milagros, que tanto se ocupa de conseguir una pieza nueva para el autobús de la banda como de llamar al médico para que trate una sobredosis. En alguna entrevista, Taylor Jenkins ha confesado que se inspiró en el grupo The Eagles, y para la turbadora Daisy Jones, en Stevie Nicks, la cantante de Fleetwood Mac. Y sí, si uno revisa las crónicas, el segundo grupo tuvo una movida similar en 1978, con el lanzamiento de su décimo álbum, 'Rumours'.

Son diez episodios, biopic ficticio tan bien hecho que mucha gente pensará que el grupo existió en realidad. Bien es cierto que las canciones no son todo lo potentes que deberían, y que algunas escenas nos sonarán algo trilladas, pero creo que lo bueno desborda lo inevitablemente ya frecuentado, y que no se cargan la novela con un final buenista, como hizo Netflix con la adaptación de la novela 'Maldita suerte', de Lawrence Osborne (también les invito a leer este retorcimiento de 'El Jugador', de Fiódor Dostoyevski, esta vez en los casinos de Macao). Y, como se dice en la serie: «Creo que hay que tener fe en las personas antes de que se la ganen. De lo contrario, no sería fe, ¿no te parece?».