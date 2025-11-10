El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un océano de sangre

Como le dice Drácula a Jonathan Harker: «Los días de guerra ya terminaron. La sangre es cosa demasiado preciosa en estos días de paz sin honor; y la gloria de las grandes razas es solamente historia»

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una gota de sangre contiene cien mil glóbulos blancos, seis millones de plaquetas y cien millones de glóbulos rojos, aparte de plasma, hormonas, proteínas y ... sal. Además, esa gota alberga mitos, historias, supersticiones. En los análisis, lo dice todo de nosotros y, en su movimiento perpetuo, la sangre se erige como el nuevo Grial, un plasma sanguíneo que se resiste a ser creado en laboratorio. Sí, la sangre puede ser la muerte, pero, como decía Drácula, también es la vida.

Un océano de sangre